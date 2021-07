CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU! YANGIN BÖLGELERİ AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ!

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Orman yangınlarından etkilenen bölgelerimizi "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan ettik. Milletimizin yaralarını sarmak, zararını karşılamak, imkânlarını öncekinden de iyi hale getirmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz." dedi.

AFET BÖLGESİ NEDİR?

İnternet üzeerinde sık sık aratılan Afet Bölgesinin anlamı isminden bile anlaşılabilir. Afet Bölgesi, deprem, toprak kayması, sel, yangın, kaya düşmesi ve çığ gibi birçok afetin görüldüğü ve her an bu olayların yaşanabileceği yerlere denmektedir. Bir yer direkt olarak afet bölgesi ilan edilemez. Afet bölgesi ilan edilmesi için bazı şartlar aranmaktadır. Deprem, sel, toprak kayması, çığ, kaya düşmesi gibi pek çok afet bir yerin afet bölgesi ilan edilebilmesi için yeterli değildir. Afet bölgesi ilan edilecek yerde bu olaylar yaşanmış olsa da bu olayların her an yaşanılabilecek bir halde olması da gereklidir. Afet bölgesi ilan edilecek yerlerde istenen şartlar ise şunlardır:

Hane sayısının 100'den az olan yerlerde konutların 1/10'nun, nüfusu 50.000 den az olan il ve ilçelerde en az 50 binanın, nüfusu 15.000'den fazla olan il ve ilçelerin mahalle teşkil eden kesimlerinde en az 10 binanın yıkılması veya onarımı mümkün olmayacak derecede ağır hasar görmesi

Yaşanan afetler yüzünden çok sayıda ölü ve ağır yaralıların olması

Tarım ürünlerinin en az 1/3'ü kadarının zarar görmüş olması

Afet yaşanan bölgedeki su, yol, elektrik, kanalizasyon gibi kamu tesislerinin kullanılmayacak ya da çalışamayacak bir hale gelmesi

Ulaşım imkanlarının oldukça sınırlı bir halde olması

AFET BÖLGESİ NE DEMEK?

Çeşitli afetlerin yaşandığı ve her an yaşanmaya da müsait olan yerlere afet bölgesi denir. Bu afetler; sel, yangın, deprem, kaya düşmesi, toprak kayması, çığ gibi afetlerdir. Bu tür afetlerin yaşanmış olduğu yerler eğer çok tehlikeli yerlerse ve bu bölgelerde tekrar tekrar afet yaşanması ihtimali varsa bölgeler afet bölgesi ilan edilir. Ancak elbette afet bölgesi ilan edilecek yerlerin bazı şartları taşıyor olmaları da gereklidir. Afet bölgesi olan yerlerde yaşayan insanlara da bazı imkanlar sağlanmaktadır.