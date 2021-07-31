Ağabeyle tartıştı, kız kardeş öldürdü!

Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşayan Ayşe Güney (31) isimli kadın, ağabeyi ile tartışan 48 yaşındaki Ekrem Gemici'yi silahla vurarak öldürdü.

Olay, Çayeli ilçesine bağlı İncesu köyü Marbudam Yaylası'nda saat 20.00 sularında meydana geldi. 31 yaşındaki Ayşe Güney isimli kadın, ağabeyi Adem Güney ile alacak verecek mevzusu nedeniyle tartışan, eniştesinin kardeşi Ekrem Gemici'yi (48) tabancayla ateş ederek yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çayeli Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı Ekrem Gemici, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ekrem Gemici'yi silahla vuran Ayşe Güney isimli kadın suç aleti silahıyla birlikte gözaltına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.