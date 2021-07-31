Arazöz nedir ve ne işe yarar? Yangınlarda kullanılan arazöz kaç ton su alır ve ne için kullanılır?

Yangını söndürmek için kullanılan arazöz adlı araçlar, Akdeniz Bölgesi'ndeki yangınları takip edenler tarafından araştırılıyor. Çeşitli noktalarda yangın söndürme çalışmaları devam ederken, onlarca vatandaşın yaralandığı ve evsiz kaldığı yangına ilişkin araştırmalar sürüyor. Bu araştırmalar kapsamında arazöz nedir, ne işe yarar sorusu da yer alıyor. Karadan yangın söndürme aracı olan arazöz kaç ton su alır, özellikleri neler gibi soruların yanıtı haberimizde.

ARAZÖZ NEDİR?

Arazöz (Fransızca arroseuse) traktör ya da kamyon türündeki bir taşıta su tankı ya da sulama sistemi yerleştirilmesi ile tasarlanan, genelde ön ya da arka kısmında sulama düzeneği bulunan araçlara verilen isimdir. Arazözler tüm arazi koşullarında hareket edebilen, 4x4 özellikleriyle %60 eğime kadar tırmanabilen, %30 yan eğimde bile ilerleyebilen, ortalama 200 hp motor gücüne sahip olan araçlardır.