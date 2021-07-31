Asım Gültekin, vefatının birinci yılında anıldı

Geçtiğimiz yıl kalp krizi sonucu 45 yaşında hayatını kaybeden Asım Gültekin'i Anma Programına DERGİBİR Başkanı Metin Uçar, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile birlikte Gültekin'in ailesi, dergici dostları, arkadaşları ve öğrencileri katıldı. Zal Mahmut Paşa Külliyesi Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen program, Kuranı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından dostları ve öğrencileri tüm yönleriyle Gültekin'i anlattı, anılarını paylaştı.
"O DEĞERLERİNİ ÖĞRETMEYİ, BİZ DE DİNLEMEYİ SEVERDİK"
Babasının hayatta en çok İslam'ı ve yazmayı sevdiğini söyleyen Asım Gültekin'in 14 yaşındaki kızı Rana Gültekin, "Benim de hep yazmamı isterdi. Özellikle günlük yazmayı severdi, bana da hep günlük yaz diye ısrar ederdi. Ben de ilerde iyi bir yazar olurum inşallah. Babam hep bizimle ilgilenirdi, sohbet ederdik, ilahi ve marş dinlerdik. Kendi değerlerini öğretmeyi çok severdi. Biz de seviyorduk onu dinlemeyi. Gezmeyi severdi, kalabalık yerlere götürürdü bizi" dedi.
"OMUZLADIĞI YÜKÜN BÜYÜKLÜĞÜNÜ DAHA İYİ ANLADIK"
SABAH'a yaptığı açıklamada DERGİBİR Başkan Yardımcısı Murat Ayar, "Asım; gençlerin, yaşıtlarının ve büyüklerinin biriciğiydi, dostuydu, yoldaşıydı, arkadaşıydı. Ayrıca iyi bir babaydı, eşti, komşuydu. İyi bir dergiciydi de, 50'ye yakın derginin çıkarılmasına öncülük etti. Dünyada eşi benzeri olmayan Dergi Fuarı gibi bir organizasyonu Türkiye'ye, Dünya'ya hediye etti.
Geçen sene Temmuz ayında Asım'ı Rabbimize uğurladık, onun sınavı bitti ve gerçekten onun ne kadar büyük bir yük omuzladığını o vefat ettikten sonra daha net gördük. Çünkü onun tek başına yüklendiği yükü arkadaşlarımızla pay ederek kaldırmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
"ASIL OLAN ÖLDÜKTEN SONRA DA GÜZEL ANILMAK"
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, programda yaptığı konuşmada: "Asıl olan öldükten sonra da güzel yâd edilmek, anılmak. İşte bizim de içimizden değerli bir şahsiyet kendini vakfetmişti, bugün hep beraber onun üzerinden bir şeyleri konuşuyoruz. Onun yaptığı çalışmalar, eylemler amacına ulaşmış oluyor. Biz de Asım Gültekin ile burada dergi fuarında tanıştık. Bundan sonraki süreçte onun adına fuarlar düzenleyeceğiz, belki eserler çıkaracağız. Bundan sonraki dergi fuarını onun adına burada düzenleyeceğiz" dedi.
O BİR MİSYON ADAMIYDI
Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Davut Akgül ise "Asım Gültekin çok önemli bir kültür insanı, kültür taşıyıcısıydı ve misyon adamıydı. O ruhu gençlere verebilecek çok nadir insan vardır. Belki gönüllülük kelimenin somut hâle gelmiş kişisi Asım Gültekin'dir. O misyonun, o ruhun devam etmesi lazım, hep hatırlanması lazım" şeklinde konuştu.
ASIM GÜLTEKİN KİMDİR?
1975 yılında Amasya'nın Taşova ilçesinde doğan Asım Gültekin; lise eğitimini Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinde, üniversite eğitimini ise Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümünde tamamladı.
2008 yılında 'Yılın Öğretmeni' seçilen Gültekin, Türkiye'de farklı okullarda edebiyat öğretmenliği yaptı. Birçok yayında yazıları yayınlanan Asım Gültekin ayrıca yüzlerce seminer ve konferans verdi.
Aynı zamanda Dil Evi Etimoloji Topluluğu Başkanı olan, bugüne kadar birçok kültürel çalışmaya imza attı ve uzun yıllar Türkiye Dergiler Birliği'nin başkanlığını üstlendi.