Asım Gültekin, vefatının birinci yılında anıldı

"ASIL OLAN ÖLDÜKTEN SONRA DA GÜZEL ANILMAK"

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, programda yaptığı konuşmada: "Asıl olan öldükten sonra da güzel yâd edilmek, anılmak. İşte bizim de içimizden değerli bir şahsiyet kendini vakfetmişti, bugün hep beraber onun üzerinden bir şeyleri konuşuyoruz. Onun yaptığı çalışmalar, eylemler amacına ulaşmış oluyor. Biz de Asım Gültekin ile burada dergi fuarında tanıştık. Bundan sonraki süreçte onun adına fuarlar düzenleyeceğiz, belki eserler çıkaracağız. Bundan sonraki dergi fuarını onun adına burada düzenleyeceğiz" dedi.