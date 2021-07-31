Avcılar'da korkunç olay! Boşaltılan binada ceset bulundu

Merkez Mahallesi Berat Sokak'ta bulunan 4 katlı bina kentsel dönüşüm kapsamında 5 ay önce boşaltıldı. Bugün bir kalorifer peteğini sökmek üzere binaya giden işçi Doğancan Gıdık, kimsenin içeri girmemesi için daha önce kapısına kaynak yaptıkları binanın ikinci kattaki evden çok ağır koku geldiğini fark etti.