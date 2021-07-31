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Giriş Tarihi: 31.7.2021

AYM’den mağdur hemşire kararı

İLKER TURAK İLKER TURAK
AYM’den mağdur hemşire kararı
Anayasa Mahkemesi (AYM) memurluktan çıkarılan cinsel saldırı mağduru bir hemşirenin "özel hayata saygı hakkı"nın ihlal edildiğine hükmetti. Çankırı'da bir devlet hastanesinde görevli hemşire G.G., cinsel saldırıya uğradığı gerekçesiyle eski erkek arkadaşı hakkında şikâyetçi oldu. Yaşadığı ruhsal ve bedensel çöküntüden ötürü 10 günlük istirahat izni bittikten sonra işe gidemeyen G.G. hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. G.G., özürsüz olarak bir yılda 20 gün göreve gelmemek fiilini işlediği gerekçesiyle memurluktan çıkarıldı. Bunun üzerine G.G., aile hayatına saygı, çalışma ve adil yargılanma haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle AYM'ye başvurdu. AYM de Anayasa'nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine karar verdi.
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AYM’den mağdur hemşire kararı
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