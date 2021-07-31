Başkan Yılmaz: Tüm desteğimizle yangın bölgesindeyiz

Yetkililer ve belediye başkanlarıyla görüşerek bilgi alan Başkan Yılmaz, yangın bölgelerinde inceleme yapmak üzere Mersin'e gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'yi, Mersin Valisi Ali İhsan Su, ilçe protokolü, askeri erkan ve güvenlik güçleriyle birlikte karşıladı.

"TÜM İMKANLARIMIZLA HEMŞEHRİLERİMİZİN YANINDAYIZ"



Toroslar Belediyesi olarak tüm imkanlarıyla yangından etkilenen vatandaşların ve yangın söndürmede canla başla çalışan görevlilerin yanında olduklarını ve destek verdiklerini belirten Başkan Yılmaz, "Aydıncık ve Silifke ilçelerimizde devam eden yangınların bir an önce söndürülmelerini temenni ediyoruz. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun" dedi.

Başkan Yılmaz, arasöz ve iş makinelerini de bölgeye yönlendirdiklerini belirterek, "Ülkemiz ve kentimiz açısından son derece üzücü bir süreç yaşıyoruz. Yangın, Aydıncık ve Silifke ilçelerimizde devam ediyor. Büyük oranda kontrol altına alınmış olsa da tamamen bitmiş değil. Devletimiz, tüm kurumları ve imkanlarıyla seferber olmuş durumda. Bakan Yardımcımız Sayın Muhterem İnce'yi ağırladık. Toroslar Belediyesi olarak biz de destek olmak amacıyla yangın bölgesine geldik. Yangın söndürmek için gerekli alet, edevat ve iş makinelerimizi getirdik. İhtiyaca göre desteğimizi devam ettireceğiz. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Çalışmalar 24 saat devam ediyor. Belediye başkanı arkadaşlarımız, görevliler ve gönüllüler gece gündüz demeden canla başla çalışıyorlar. Ellerine, yüreklerine sağlık. Toroslar ilçemizde de çok geniş orman ve piknik alanlarımız var. Bu alanları hep birlikte korumamız gerekiyor. Zabıta ekibimiz ve tüm personelimizle teyakkuz halindeyiz. Bu alanlarımızda kontrollerimiz devam ediyor. Hemşehrilerimizden de kuraklığın yoğun olduğu bu süreçte azami ölçüde dikkatli olmalarını ve ateş yakmamalarını istiyoruz. Köylerimize giren, çıkanlara da dikkat etmemiz lazım. Bu konuda hemşehrilerimizin desteğini bekliyoruz" diye konuştu.