Bekçi alımı ne zaman yapılacak? EGM ve PA ile bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bekçi alımı son duyurular yapılıyor. Jandarma bekçi alımı yapılacağının açıklanmasının ardından JGK bünyesinde bekçi olarak yer almak isteyen adaylar detaylarla ilgili gelecek duyuruları beklerken henüz net bir bilgi bulunmuyor.

JANDARMA BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN 2021?

Jandarma bekçi alımı tarihi henüz belli değil. Kamuda çalışmak isteyen binlerce aday bekçi alımı tarihini merak ediyor. Bekçi alımlarında güncel bilgiler ilgili kurumun resmi sitesinde duyurulacaktır.