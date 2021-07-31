Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Bir şey yemeyi istemeyen kimse, yiyecekten bir parça tattığında iştahının açıldığını görür anlamına gelen atasözü hangisidir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Bir şey yemeyi istemeyen kimse, yiyecekten bir parça tattığında iştahının açıldığını görür anlamına gelen atasözü hangisidir? sorunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

A - İştah dilin ucundadır

Doğru cevap: B- İştah dişin dibindedir

C- İştah dudağın kenarındadır

D- İştah damağın köşesindedir