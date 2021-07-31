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Haberler Yaşam Haberleri Bir şey yemeyi istemeyen kimse, yiyecekten bir parça tattığında iştahının açıldığını görür anlamına gelen atasözü hangisidir?
Giriş Tarihi: 31.7.2021 22:31 Son Güncelleme: 31.7.2021 22:33

Bir şey yemeyi istemeyen kimse, yiyecekten bir parça tattığında iştahının açıldığını görür anlamına gelen atasözü hangisidir?

Bir şey yemeyi istemeyen kimse, yiyecekten bir parça tattığında iştahının açıldığını görür anlamına gelen atasözü hangisidir?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan ‘Bir şey yemeyi istemeyen kimse, yiyecekten bir parça tattığında iştahının açıldığını görür anlamına gelen atasözü hangisidir?’ sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Bir şey yemeyi istemeyen kimse, yiyecekten bir parça tattığında iştahının açıldığını görür anlamına gelen atasözü hangisidir? sorunun cevabına ulaşabilirsiniz…

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Bir şey yemeyi istemeyen kimse, yiyecekten bir parça tattığında iştahının açıldığını görür anlamına gelen atasözü hangisidir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Bir şey yemeyi istemeyen kimse, yiyecekten bir parça tattığında iştahının açıldığını görür anlamına gelen atasözü hangisidir? sorunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

A - İştah dilin ucundadır

Doğru cevap: B- İştah dişin dibindedir

C- İştah dudağın kenarındadır

D- İştah damağın köşesindedir

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Bir şey yemeyi istemeyen kimse, yiyecekten bir parça tattığında iştahının açıldığını görür anlamına gelen atasözü hangisidir?
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