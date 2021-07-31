Bodrum yangınına İzmir emniyetinden TOMA

İZMİR EMNİYETİNDEN TOMA

Bodrum'daki yangın için herkes seferber oldu. Yangına, 7 arazöz, 1 su tankeri, 3 hizmet aracı, 2 helikopter, 2 dozer müdahale etti. Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü İzmir Emniyet Müdürlüğünden 5 tane tomayı Bodrum yangınları için görevlendirdi.