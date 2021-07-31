Bodrum yangınına İzmir emniyetinden TOMA

Bodrum'un merkez mahallelerinden Umurça'da öğle saatlerinde orman yangını başladı. Rüzgarın ve sıcak havanın etkisiyle hızla büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın İçmeler bölgesine doğru ilerledi. Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve Bodrum Orman İşletme Şefliği, yangının yerleşim yerlerine yaklaşmaması için yoğun çalışma sürdürdü. Ekiplerin özverili çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.
İZMİR EMNİYETİNDEN TOMA
Bodrum'daki yangın için herkes seferber oldu. Yangına, 7 arazöz, 1 su tankeri, 3 hizmet aracı, 2 helikopter, 2 dozer müdahale etti. Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü İzmir Emniyet Müdürlüğünden 5 tane tomayı Bodrum yangınları için görevlendirdi.