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Giriş Tarihi: 31.7.2021 18:36 Son Güncelleme: 31.7.2021 18:48

Bursa'da hareketli saatler! "Ağabeyim, annem ve yengemi öldürdü" dedi, ortalık karıştı

İHA
Bursa'da hareketli saatler! Ağabeyim, annem ve yengemi öldürdü dedi, ortalık karıştı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir iş yerine sığınan hasta genç, ağabeyinin, anne ve yengesini öldürdüğünü söyleyip yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şahsın ağabeyini aradı ve böyle bir olayın olmadığını, hasta gencin rahatsızlığı sebebiyle yalan söylediğini öğrendi. İşte detaylar...

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Duaçınarı Mahallesi'nde meydana gelen olay, ortalığı karıştırdı. Bir dükkâna sığınan şahıs, abisinin annesini ve yengesini öldürdüğünü söyleyerek yardım istedi. İş yeri sahipleri su verdikleri şahsı sakinleştirmeye çalıştı.

ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ

Dükkân sahiplerinin polise haber vermesi üzerine ihbarda bulunan vatandaşın bulunduğu iş yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri ihbarda bulunan vatandaşı alarak evine götürmesini istedi.

Polis ekipleri şahısla birlikte tarif ettiği apartmana girdi. Ancak burada böyle bir ailenin yaşamadığı anlaşıldı.

İHBAR ASILSIZ ÇIKTI

Polis, ihbarda bulunan vatandaştan abisinin numarasını vermesini istedi. Polis ekipleri numarayı aradığında, böyle bir olayın olmadığını söyleyen abi, kardeşinin rahatsızlığı sebebiyle yalan söylediğini bildirdi. Olay yerinden ayrılan polis ekipleri şahsı serbest bıraktı.

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Bursa'da hareketli saatler! "Ağabeyim, annem ve yengemi öldürdü" dedi, ortalık karıştı
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