Bursa'da hareketli saatler! "Ağabeyim, annem ve yengemi öldürdü" dedi, ortalık karıştı

ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ
Dükkân sahiplerinin polise haber vermesi üzerine ihbarda bulunan vatandaşın bulunduğu iş yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri ihbarda bulunan vatandaşı alarak evine götürmesini istedi.
Polis ekipleri şahısla birlikte tarif ettiği apartmana girdi. Ancak burada böyle bir ailenin yaşamadığı anlaşıldı.
İHBAR ASILSIZ ÇIKTI
Polis, ihbarda bulunan vatandaştan abisinin numarasını vermesini istedi. Polis ekipleri numarayı aradığında, böyle bir olayın olmadığını söyleyen abi, kardeşinin rahatsızlığı sebebiyle yalan söylediğini bildirdi. Olay yerinden ayrılan polis ekipleri şahsı serbest bıraktı.