Çaldı, gazı açıp kaçtı

İstanbul
'da, 21 yaşındaki hırsızlık şüphelisi Azat B., gece saatlerinde Hatice (25)-Mehmet Ç. (30) çiftinin birinci kattaki evine girdi. Mutfak camından giren hırsız, evdeki iki cep telefonu ve bazı değerli eşyaları aldı. Bir süre sonra genç kadın, gaz kokusu hissedip uyandı. Eşini uyandırdıktan sonra mutfağa giden genç kadın, ocağın tüm gazlarının açık olduğunu gördü.
KIYAFETİ ELE VERDİ
Gazı kestikten sonra evi kontrol eden kadın, telefonlarının evde olmadığını fark etti. Komşularından yardım isteyerek polisi arayan çift, hırsızdan şikâyetçi oldu. Polis, sokakta bulunan güvenlik kameralarından siya kapüşonlu hırka ve bir markanın ayakkabısını giyen şahsı tespit etti.
YAKALANIP TUTUKLANDI
Kimliği belirlenen Azat B. gözaltına alındı. İfadesinde bir evde 7-8 kişi kaldıklarını kaydeden hırsızlık şüphelisi, "Evde herkesin kıyafeti ortak kullanılıyor. Kim o gün hangi temiz kıyafeti bulursa onları giyiyor. Hava soğuk olduğu için gece ben de o kıyafeti giyip dışarı çıkmıştım. Hırsızlık yapan ben değilim" dedi. Girdiği dairede hırsızlık yapan ve insanları ölüme terk etmek için doğalgazı açık bırakarak evden ayrılan Azat B. tutuklandı.