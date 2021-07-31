Çekmeköy'de kontrolden çıkan otomobil ormanlık alana uçtu: 1 yaralı

Jandarma ekipleri de dubalarla başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Otomobil içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak yola çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza haberini alarak olay yerine gelen yakınları ekiplerden bilgi almaya çalıştı. Kazayı görerek yardıma gelen Ali Gündoğdu, "Şile istikametine gidiyordu sürücü. Refüjü aştıktan sonra ormanlık alana uçup ters dönüyor. Yardıma geldik bilinici açıktı" diye konuştu. Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.