Çeşme'de gece kulübündeki silahlı saldırıya 10 tutuklama



İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerine yapılan yararılar, ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Baran Parlak, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Parlak, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.