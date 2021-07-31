Düğüne gidenlerin bulunduğu minibüs şarampole devrildi: 12 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde, Yazıköy Mahallesi'nde meydana geldi. İyinem ailesi, İstanbul'daki yakınlarının düğününe gitmek için öğle saatlerinde Siirt'ten yola çıktı. Akşam saatlerinde Malatya'ya varan ve Kayseri yönüne ilerleyen Seyithan İyinem (27) yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi.