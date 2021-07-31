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Giriş Tarihi: 31.7.2021 23:06

Düğüne gidenlerin bulunduğu minibüs şarampole devrildi: 12 yaralı

Düğüne gidenlerin bulunduğu minibüs şarampole devrildi: 12 yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan, düğüne gidenlerin bulunduğu minibüsün şarampole devrildiği kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Yazıköy Mahallesi'nde meydana geldi. İyinem ailesi, İstanbul'daki yakınlarının düğününe gitmek için öğle saatlerinde Siirt'ten yola çıktı. Akşam saatlerinde Malatya'ya varan ve Kayseri yönüne ilerleyen Seyithan İyinem (27) yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi.

12 KİŞİ YARALANDI

Kazada araçta bulunan 12 kişi yaralandı. Yaralılar, gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Düğüne gidenlerin bulunduğu minibüs şarampole devrildi: 12 yaralı
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