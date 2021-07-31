Emine öğretmen ormanda kayboldu

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinin Pınarbaşı Mahallesi'ndeki 30 Temmuz günü evinden yürüyüş yapmak üzere Boğasak mevkiindeki orman alana giden 42 yaşındaki öğretmen Emine Gökkız'dan bir daha haber alınamadı.

Ormanlık alanda kaybolduğu düşünülen Emine öğretmen için yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Andırın İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve polis ekipleri Emine Gökkız'ı bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı.

İzmir'de öğretmenlik yaptığı öğrenilen Emine Gökkız'ın tatil için Kahramanmaraş'a geldiği belirtildi.