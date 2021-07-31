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Giriş Tarihi: 31.7.2021 16:36

Emine öğretmen ormanda kayboldu

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Emine öğretmen ormanda kayboldu

Tatil için geldiği Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde ormanlık alanda yürüyüşe çıkan 42 yaşındaki öğretmen kayboldu.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinin Pınarbaşı Mahallesi'ndeki 30 Temmuz günü evinden yürüyüş yapmak üzere Boğasak mevkiindeki orman alana giden 42 yaşındaki öğretmen Emine Gökkız'dan bir daha haber alınamadı.

Ormanlık alanda kaybolduğu düşünülen Emine öğretmen için yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Andırın İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve polis ekipleri Emine Gökkız'ı bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı.

İzmir'de öğretmenlik yaptığı öğrenilen Emine Gökkız'ın tatil için Kahramanmaraş'a geldiği belirtildi.

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Emine öğretmen ormanda kayboldu
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