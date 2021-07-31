Eniştesinin kardeşini, ağabeyiyle tartışırken öldürdü

Ağır yaralanan Gemici, yayladakiler tarafından Çayeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Ekrem Gemici, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayşe Güney, jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.