Tam 4 bin yıllık: Vatandaşlar yardıma koştu! Dikkat çeken görüntüler...

SABOTAJ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ

Yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirten Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, "Yangınların sabotaj olduğunu düşünüyoruz. Buradaki yangını 4 kişinin molotofkokteyli ile çıkardıklarını söyleyenler oldu. Etraf çevrildi ve şüphelileri arama çalışması sürüyor. Yangını söndürmek için herkes canla başla mücadele veriyor. Bir daha bu üzücü olayların yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi.