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Giriş Tarihi: 31.7.2021 08:38

Fethiye’deki yangın kontrol altına alındı

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
SAFFET AZAK SAFFET AZAK
Fethiye’deki yangın kontrol altına alındı

Marmaris’teki yangın üçüncü gününde devam ederken, Fethiye Hisarönü mevkiinde de gece saatlerinde alevler yükselmeye başladı. Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri hummalı bir çalışma sergileyerek yangını kontrol altına almayı başardı.

Marmaris'teki yangın üçüncü gününde de devam ederken, Fethiye'ye bağlı Hisarönü mevkiinde de gece saatlerinde orman yangını çıktığı öğrenildi. Yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılırken, yöre halkı kendi imkanlarıyla önlem almaya başladı. Alevlerin olduğu bölgeye yakın konumda olan turistik tesis ve evler boşaltılırken, yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etmeye başladı.

VATANDAŞLAR SEFERBER

Kızılçam ağaçlarının yoğun olduğu ormanlık alandaki söndürme çalışmalarında vatandaşlarda seferber olurken, yangının kontrol altında alındığı bilgisi edinildi. Kontrol altına alınan yangında 5 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtiliyor.

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Fethiye’deki yangın kontrol altına alındı
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