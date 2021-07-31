TEMA Vakfı fidan bağışı nereden, nasıl yapılır ve 1 fidan ücreti ne kadar, kaç TL? 2021 TEMA Vakfı online fidan bağışı başvurusu ekranı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve daha sonra çeşitli illerimizde de görülen orman yangınları sonrasında fidan bağışı düzenleniyor. Fidan bağışı kampanyaları çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenirken en geniş kapsamlı olanı ise TEMA Vakfı aracılığıyla gerçekleştirilecek. Yapılan duyuruya göre, 30 Temmuz saat 12.00 itibarı ile fidan bağışı kampanyası başladı. Bu doğrultuda, TEMA Vakfı fidan bağışı nasıl yapılır, 1 fidan ücreti ne kadar ve fidan bağışı ücretsiz mi sorularına yanıt aranmaya başlandı.

TEMA VAKFI FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR VE ÜCRETİ NE KADAR?

TEMA Vakfı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Ülkemizde çıkan orman yangınları sebebi ile zarar gören bölgelerin tekrar ağaçlandırılması için 30 Temmuz saat 12:00'da kampanyamızı başlatıyoruz.' Denildi.