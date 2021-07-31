TEMA Vakfı fidan bağışı nereden, nasıl yapılır ve 1 fidan ücreti ne kadar, kaç TL? 2021 TEMA Vakfı online fidan bağışı başvurusu ekranı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve daha sonra çeşitli illerimizde de görülen orman yangınları sonrasında fidan bağışı düzenleniyor. Fidan bağışı kampanyaları çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenirken en geniş kapsamlı olanı ise TEMA Vakfı aracılığıyla gerçekleştirilecek. Yapılan duyuruya göre, 30 Temmuz saat 12.00 itibarı ile fidan bağışı kampanyası başladı. Bu doğrultuda, TEMA Vakfı fidan bağışı nasıl yapılır, 1 fidan ücreti ne kadar ve fidan bağışı ücretsiz mi sorularına yanıt aranmaya başlandı.
TEMA Vakfı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Ülkemizde çıkan orman yangınları sebebi ile zarar gören bölgelerin tekrar ağaçlandırılması için 30 Temmuz saat 12:00'da kampanyamızı başlatıyoruz.' Denildi.
Kampanyaya katılım "www.tema.org.tr" internet adresinden gerçekleşecek.
Fidan Birim Bedeli 10 TL
Bu sayfada karşınıza çıkan "Bağış Yap" ekranına tıklayarak fidan bağışını yapabilirsiniz.
Havale/EFT bağışlarınız için:
Türkiye İş Bankası - Levent Şubesi
Hesap Adı: TEMA Vakfı Şube Kodu: 1035
Hesap No: 1488866
IBAN: TR46 0006 4000 0011 0351 4888 66
Açıklama kısmına bağış yapmak istediğiniz il ismini yazabilirsiniz.
Yalnızca http://tema.org.tr üzerinden yapılan bağışlarda e-sertifika gönderimi yapılmaktadır.