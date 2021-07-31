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Giriş Tarihi: 31.7.2021 07:02 Son Güncelleme: 31.7.2021 07:04

TEMA Vakfı fidan bağışı nereden, nasıl yapılır ve 1 fidan ücreti ne kadar, kaç TL? 2021 TEMA Vakfı online fidan bağışı başvurusu ekranı

TEMA Vakfı fidan bağışı nereden, nasıl yapılır ve 1 fidan ücreti ne kadar, kaç TL? 2021 TEMA Vakfı online fidan bağışı başvurusu ekranı
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Ülkemizde çeşitli illerde çıkan orman yangınları sebebi ile zarar bölgelerin tekrardan ağaçlandırılması için fidan bağışı kampanyaları düzenleniyor. Bu noktada, fidan bağışı nasıl ve nereden yapılır konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. TEMA Vakfı fidan bağışı kampanyası da en kapsamlı ve geniş katılımlı kampanyalardan birisi olarak öne çıkıyor. Yapılan açıklamaya göre, TEMA Vakfı fidan bağışı kampanyası başladı. Peki, TEMA Vakfı fidan bağışı kampanyasına nasıl katılınır, 1 fidan ücreti ne kadar ve bağış nereden yapılır? İşte, TEMA Vakfı fidan bağışı kampanyası başvuru ekranı, ücreti ve diğer bilgiler

Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve daha sonra çeşitli illerimizde de görülen orman yangınları sonrasında fidan bağışı düzenleniyor. Fidan bağışı kampanyaları çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenirken en geniş kapsamlı olanı ise TEMA Vakfı aracılığıyla gerçekleştirilecek. Yapılan duyuruya göre, 30 Temmuz saat 12.00 itibarı ile fidan bağışı kampanyası başladı. Bu doğrultuda, TEMA Vakfı fidan bağışı nasıl yapılır, 1 fidan ücreti ne kadar ve fidan bağışı ücretsiz mi sorularına yanıt aranmaya başlandı.

TEMA VAKFI FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR VE ÜCRETİ NE KADAR?

TEMA Vakfı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Ülkemizde çıkan orman yangınları sebebi ile zarar gören bölgelerin tekrar ağaçlandırılması için 30 Temmuz saat 12:00'da kampanyamızı başlatıyoruz.' Denildi.

TEMA VAKFI FİDAN BAĞIŞI KAMPANYASINA NATIL KATILINIR?

Kampanyaya katılım "www.tema.org.tr" internet adresinden gerçekleşecek.

FİDAN BAĞIŞI ÜCRETSİZ Mİ?

Fidan Birim Bedeli 10 TL

Bu sayfada karşınıza çıkan "Bağış Yap" ekranına tıklayarak fidan bağışını yapabilirsiniz.

Havale/EFT bağışlarınız için:

Türkiye İş Bankası - Levent Şubesi

Hesap Adı: TEMA Vakfı Şube Kodu: 1035

Hesap No: 1488866

IBAN: TR46 0006 4000 0011 0351 4888 66

Açıklama kısmına bağış yapmak istediğiniz il ismini yazabilirsiniz.
Yalnızca http://tema.org.tr üzerinden yapılan bağışlarda e-sertifika gönderimi yapılmaktadır.

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TEMA Vakfı fidan bağışı nereden, nasıl yapılır ve 1 fidan ücreti ne kadar, kaç TL? 2021 TEMA Vakfı online fidan bağışı başvurusu ekranı
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