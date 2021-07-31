Geleceğe Nefes Ol Fidan Bağışı nasıl yapılır, Geleceğe Nefes Ol kampanyası katılım belgesi nasıl alınır soruları milyonlarca vatandaşın gündemine oturdu. Ülke genelinde yaşanan orman yangınlarının ardından vatandaşlar Geleceğe Nefes Ol kampanyası ile fidan bağışlamak istiyor. Peki, Geleceğe Nefes Ol başvurusu nasıl yapılır? Geleceğe Nefes Ol fidan bağışı nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar;
Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde başlatılan fidan seferberliği "Geleceğe Nefes Ol" kampanyasıyla yürütülüyor.
Peki Geleceğe Nefes Ol kampanyası fidan bağışı nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
GELECEĞE NEFES OL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? GELECEĞE NEFES OL KAMPANYASI KATILIM BELGESİ NASIL ALINIR?
Geleceğe Nefes Ol başvurusu gelecegenefes.com adresi üzerinden yapılıyor. Haberimizin içeriğinde yer alan linke tıklayarak fidan sahiplenme veya fidan bağışı yapmak sadece birkaç dakikanızı alacak. Ancak yapılacak tek bir bağışın bile geleceğe nefes olacağını unutmamak gerekiyor. Siteye girdikten sonra eğer var olan fidanlardan sahiplenmek istiyorsanız tek yapmanız gereken fidan sahiplen butonuna tıklamak sonrasında adınız, e-posta adresiniz ve sahiplendiğiniz fidanın dikileceği yeri seçmeniz yeterli olacaktır.
Kampanyaya katılım belgesi almak için "gelecegenefes.com" adresine giderek buradan dilediğiniz ili seçebilir ve fidan sahiplendiğiniz ili seçtikten sonra ad soyad ve mail adresinizi girerek katılım belgenize ulaşabilirsiniz.
Siz de katılın, Geleceğe nefes olun…