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Giriş Tarihi: 31.7.2021 08:33 Son Güncelleme: 31.7.2021 08:34

Geleceğe Nefes Ol Fidan Bağışı nasıl ve nereden yapılır? Geleceğe Nefes Ol başvurusu nasıl yapılır, kampanya katılım belgesi nasıl alınır?

Geleceğe Nefes Ol Fidan Bağışı nasıl ve nereden yapılır? Geleceğe Nefes Ol başvurusu nasıl yapılır, kampanya katılım belgesi nasıl alınır?

Türkiye’de pek çok şehirde orman yangınları ile mücadele sürüyor. 24 ilde çıkan 84 yangının 70’i şu ana kadar kontrol altına alındı. Yangının verdiği tahribatın ardından, milyonlarca vatandaş fidan sahiplenmek veya bağışlamak istiyor. Bu noktada, daha önceki yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başlattığı Geleceğe Nefes Ol kampanyası öne çıkıyor. Geleceğe Nefes Ol üzerinden fidan başvurusu yapan bireylere katılım belgesi de veriliyor. Peki, Geleceğe Nefes Ol başvurusu nasıl yapılır? Geleceğe Nefes Ol fidan bağışı nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar;

Geleceğe Nefes Ol Fidan Bağışı nasıl yapılır, Geleceğe Nefes Ol kampanyası katılım belgesi nasıl alınır soruları milyonlarca vatandaşın gündemine oturdu. Ülke genelinde yaşanan orman yangınlarının ardından vatandaşlar Geleceğe Nefes Ol kampanyası ile fidan bağışlamak istiyor. Peki, Geleceğe Nefes Ol başvurusu nasıl yapılır? Geleceğe Nefes Ol fidan bağışı nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar;

GELECEĞE FİDAN OL KAMPANYASI FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde başlatılan fidan seferberliği "Geleceğe Nefes Ol" kampanyasıyla yürütülüyor.

Peki Geleceğe Nefes Ol kampanyası fidan bağışı nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

GELECEĞE NEFES OL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? GELECEĞE NEFES OL KAMPANYASI KATILIM BELGESİ NASIL ALINIR?

Geleceğe Nefes Ol başvurusu gelecegenefes.com adresi üzerinden yapılıyor. Haberimizin içeriğinde yer alan linke tıklayarak fidan sahiplenme veya fidan bağışı yapmak sadece birkaç dakikanızı alacak. Ancak yapılacak tek bir bağışın bile geleceğe nefes olacağını unutmamak gerekiyor. Siteye girdikten sonra eğer var olan fidanlardan sahiplenmek istiyorsanız tek yapmanız gereken fidan sahiplen butonuna tıklamak sonrasında adınız, e-posta adresiniz ve sahiplendiğiniz fidanın dikileceği yeri seçmeniz yeterli olacaktır.

KATILIM BELGESİ NASIL ALINIR?

Kampanyaya katılım belgesi almak için "gelecegenefes.com" adresine giderek buradan dilediğiniz ili seçebilir ve fidan sahiplendiğiniz ili seçtikten sonra ad soyad ve mail adresinizi girerek katılım belgenize ulaşabilirsiniz.

Siz de katılın, Geleceğe nefes olun…

GELECEĞE NEFES OL KAMPANYASINA BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

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Geleceğe Nefes Ol Fidan Bağışı nasıl ve nereden yapılır? Geleceğe Nefes Ol başvurusu nasıl yapılır, kampanya katılım belgesi nasıl alınır?
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