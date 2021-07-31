Geleceğe Nefes Ol Fidan Bağışı nasıl yapılır, Geleceğe Nefes Ol kampanyası katılım belgesi nasıl alınır soruları milyonlarca vatandaşın gündemine oturdu. Ülke genelinde yaşanan orman yangınlarının ardından vatandaşlar Geleceğe Nefes Ol kampanyası ile fidan bağışlamak istiyor. Peki, Geleceğe Nefes Ol başvurusu nasıl yapılır? Geleceğe Nefes Ol fidan bağışı nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar;

GELECEĞE FİDAN OL KAMPANYASI FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde başlatılan fidan seferberliği "Geleceğe Nefes Ol" kampanyasıyla yürütülüyor.

Peki Geleceğe Nefes Ol kampanyası fidan bağışı nasıl yapılır, ücreti ne kadar?