Giovanni Guidetti kimdir, kaç yaşında? Kadın voleybol milli takım antrenörü Giovanni Guidetti aslen nereli?

2008 yılından beri Vakıfbank'ın antrenörlüğünü yürüten Guidetti, 2011 yılında Vakıfbank'ı Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonu yaparak kendisine ve Türkiye 'ye bir ilki yaşattı. Şu anda Türkiye millî takımı ve Vakıfbank SK'yi çalıştırıyor. Fenerbahçe SK oyuncusu Bahar Toksoy ile evli olan başarılı teknik adam Guidetti'nin, Allison adında bir kızı bulunuyor.