Hatay'ın Merkez İlçesi Antakya'da bulunan Habib-i Neccar dağında orman yangını çıktı. Aşırı rüzgarın etkisi ile yayılan yangın yerleşim alanlarını tehdit etti.

Antakya'da orman yangını çıktı. Bağrıyanık Mahallesine çok yakın bir bölgede çıkan orman yangını rüzgarın da etkisi ile 2 hektarlık bir alana yayıldı. Yerleşim alanını tehdit eden orman yangını nedeniyle bazı evler önlem amaçlı boşaltıldı.

Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 10 Arazöz ve 1 su tankı ile yerden, 1 helitopter ile de havadan yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından önce kontrol altına alınan yangın sonra söndürüldü. Soğutma işleminin tamamlanmasının ardından evlerini boşaltan vatandaşlar evlerine yeniden döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.