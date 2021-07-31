Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher şehit edilmişti! Katilin tacizini görüntülemiş

KENDİSİNE BAKARKEN FOTOĞRAFINI ÇEKMİŞ

Soruşturmada yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Komiser Elif Ş.'nin, katil Nasuh Çulcu'nun kendisini bakışlarıyla rahatsız ettiği bir anı cep telefonu ile fotoğrafladığı, durumu anlattığı amirlerine o fotoğrafı da tuttuğu raporla birlikte teslim ettiği iddia edildi. İddialara göre; Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher olaydan önce katil Nasuh Çulcu'yu çağırarak o fotoğrafı gösterdi ve "Bu sen değil misin?" diye sordu. Fotoğraftaki kişinin kendisi olduğunu kabul eden katil Nasuh Çulcu da iddialara göre fotoğrafın anlık bir fotoğraf olduğunu söyledi.

Katil Çulcu savcılık ifadesinde olay gününü "Çarşıda dolaşırken komiser İbrahim B. aradı. "Çabuk gel" dedi ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne gittim. Hasan Cevher hakkımda uzaklaştırma işlemi yapılacağını, tutanak tutulacağını söyledi. Elif Komiser'e yaklaşmamam hususunda tutanak tutularak imzalamam istendi. İmzadan imtina ettim. Cevher'e de böyle yapması halinde istifa edeceğimi söyledim. İbrahim Komiser yanıma gelerek açığa alındığımı ve silahımı teslim etmemi söyledi. Silahı çıkararak namluyu çektim, silahımı doldurdum. İbrahim Komiser'e "Sen karışma" dedim. Silahımı çekince kaçıp gitti. Orada Asım, Eser, 5-6 kişi daha vardı. Silahı çektikten sonra onlar da kaçtılar. Polisevi'ne yöneldim. Kimse bana engel olmaya çalışmadı. Hasan Cevher silahı elimde gördükten sonra kaçmaya çalıştı. Hatırlamadığım sayıda kendisine ateş ettim. Elif Komiser'i bulsaydım kendisini de kendimi de vuracaktım" sözleriyle anlatmıştı. Silahı doldurduktan sonra 9 polisin kaçtığını ifade eden katil Çulcu'nun ifadesine göre olayda ihmali olanlarla ilgili inceleme yapıldığı belirtildi.

"CEZASINDA İNDİRİM ALMAK İSTİYOR" İDDİASI...

Katil Nasuh Çulcu'nun savcılıkta verdiği ifadesinde kendisine küfürler ettiğini ve hakaret ettiğini söylediği Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher ile birlikte geçmişte çalışmış polis memurları "Katile ve söylediklerine inanmıyoruz. Ağzından bir defa bile küfür duymadık" diyerek katile tepkilerini göstermişlerdi. Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in kendisine yerdeyken hakaret ettiğini iddia eden katil Nasuh Çulcu'nun; yere düşen Hasan Cevher'e yerdeyken de ateş ettiği ve başı ile omzundan vurulmuş bir kişinin hakaret edecek durumunun olamayacağı vurgulanmıştı. Hasan Cevher'in otopsi raporunda da başından ve omzundan giren kurşunların yanı sıra bir kurşunun kalçasından yatık şekilde girdiğinin belirlendiği ve bu durumun katil Nasuh Çulcu'nun yerdeyken de Cevher'e ateş ettiğinin bir kanıtı olduğu ifade edildi. Savcılıkta verdiği ifadede "Öldürmek amacıyla ateş etmedim" diyen katil Çulcu'nun Cevher'i hedef gözeterek 1'i başından üç kurşunla şehit ettiği, net bir şekilde öldürme kastıyla ateş ettiği ve cezasında indirim almak için bu şekilde ifadeler verdiği iddia edildi.