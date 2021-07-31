Hangi illerde yangın var ve yangın hangi illerde devam ediyor? 31 Temmuz Bodrum, Manavgat, Adana, Marmaris yangınında son durum!

Antalya Manavgat başta olmak üzere ülkemizin pek çok yerinde orman yangınları yaşandı. Yangınla mücadele tüm hızıyla sürerken, pek çok bölgemizdeki yangınlar kontrol altına alındı. 3 vatandaşın hayatını kaybettiği yangınlarda yüzlercesi yangından etkilendi. Orman yangını olan iller ve yangınlarda son durum, bölgede yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere tüm Türkiye tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Manavgat orman yangını başta olmak üzere, hangi illlerde yangın çıktı ve yangınlarda son durum ne?
Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı: Söndürme çalışmalarını yerinde incelemek için Manavgat'a geçiyorum. Ayrıca Mersin Gülnar'da saat 13.09'da başlayan yangına da ekiplerimiz çok kısa sürede müdahale etti. 1 helikopter, 40 Arazöz, 3 dozer, 160 personel ile yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Türkiye'de 13 ilde yangın çıktı. Adana, Antalya, Kayseri, Kütahya, Mersin, Muğla, Osmaniye olmak üzere birçok ilde yangın meydana geldi. 20'den fazla noktada yangın çıktı. Kocaeli'nin Derince ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 30 dönüm alan zarar gördü. Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Samrık köyünde orman yangını çıktığı bildirildi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sosyal medya hesabından '28-29 Temmuz 2021 tarihli orman yangınları detay durumu' tablosu paylaşıldı. Türkiye'de Adana, Osmaniye, Antalya, Muğla, Mersin, Kayseri, Manisa, Kütahya, Balıkesir, Kilis, Kahramanmaraş, Kocaeli, Kastamonu, Sakarya, İstanbul, Hatay, Bursa, İzmir, Diyarbakır, Karaman'da yangın çıktı. Meydana gelen 42 yangın kontrol altına alındı. 21 yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Bakan Pakdemirli, ülke genelindeki yangınlara havadan ve karadan müdahale edildiğini belirterek, "3 uçak, 38 helikopter, 472 arazöz ve 4 bin personelle yangınlarla mücadele ediyoruz." dedi. Antalya'daki yangınlardan 183 vatandaşın etkilendiğini vurgulayan Pakdemirli, Manavgat Devlet Hastanesindeki 10 entübe hastanın tedbir amaçlı başka hastanelere nakledildiğini bildirdi. Pakdemirli, Manavgat ve Akseki'de 3 can kaybı olduğunu belirterek, baş sağlığı diledi.
Bu konuda net bir şey söylemek mümkün değil. Sebebi ile ilgili yoğun bir çalışma söz konusu. Sebebini yetkililer açıklayacak. Muhtarlarla iletişim halindeyiz. Tüm uyarılar yapıldı. Vatandaşlarımız süratle köyden dışarı akın ettiler. Sadece ekipler müdahaleye gidiyor, vatandaşın bölgeye girmesi engelleniyor. Kriz masası kuruldu.
Öte yandan İHA muhabiri Arif Kaplan, A Haber canlı yayınında, "Yangın Yeniköy mahallesinden aşağı inerek Ilıca'daki seralara ulaşmış" bilgisini paylaştı.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI: DÜŞÜNDÜRÜCÜ
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek yaptığı açıklamada sabotaj durumunun olabileceğine dikkat çekti. Böcek, "Ben bugüne kadar böyle bir yangın görmedim. Düşündürücü olan 4 ayrı bölgede çıkmış olmasıdır. Şu anda tüm itfaiye ekibimiz orada. Herkes elinden geldiğinde havadan karadan söndürme işlemleri yapılıyor. Bir taraftan 4 mahallemizdeki vatandaşlarımızın evleri boşaltılıyor. İnşallah kısa zamanda can kaybı olmadan bu yangın söndürme işlemi gerçekleştirilmiş olur. 4 ayrı yerde yangın var, hepsini kontrol altına almaya çalışıyoruz. Tahliye işlemleri hızla devam ediyor, aşırı derecede bir duman var, gereği yapılıyor. Herkes burada, sayın Bakan da geliyor, az sonra o da Manavgat'ta olacak. Can kaybı bilgisi henüz yok, olmayacaktır inşallah" açıklamasında bulundu.