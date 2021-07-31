Hayali daireleri satıp sırra kadem bastı

İstanbul Maltepe
'de faaliyet gösteren Atakan E. isimli müteahhit, iddiaya göre yıkılacak olan bir binanın yerine inşa ettireceğini söylediği apartmanın dairelerini önceden anlaştığı 15 kişiye kişi başı yaklaşık 200 bin liradan sattı. Aradan 1 sene geçmesi üzerine eski binanın yıkılmadığını gören vatandaşlar, yaptıkları araştırmada kendilerine daireleri satan müteahhidin iflas ettiğini ve apartmanın yapımının başka bir firmaya devredildiğini öğrendi. Parayı ödemelerine rağmen evlerine kavuşamayarak mağdur olduğunu belirten vatandaşlar, daire karşılığında peşin olarak verdikleri parayı almak üzere müteahhit Atakan E. ile iletişime geçmek istese de başarılı olamadı. Kişi başı ortalama 200 bin TL civarında paralarını kaptırdıklarını iddia eden vatandaşlar, olayı yargıya taşıdı.
Ev alma hayaliyle dolandırıldıklarını iddia eden Murat Eker, "2018'de burada bulunan eski bir binanın yıkıldıktan sonra yerine dikilecek olan yeni binadan 350 bin lira değerinde olan ev için 100 bin lira peşinat vererek daire aldık. Aradan 1 sene geçmiş olmasına rağmen yıkılacağı söylenen bina yıkılmadı. Aslında o dönemde de müteahhitten şüphelenmiştik fakat parayı verdiğimiz için elimiz kolumuz bağlıydı. Kısa bir süre sonra bize olmayan daireleri satan müteahhidin battığını duyduk. Dikilecek olan bina başka bir firmaya devredilmiş. Yeni gelen firma bizden ekstra olarak 100 bin lira daha istedi. Ev sahibi olma hayaliyle onu da verdik" dedi.
200 bin lira parasını henüz geri alamadığını belirten Eker, "Yeni gelen firma önceki müteahhide verdiğimiz paralardan sorumlu olmadığını belirtti. Biz de bize daireleri ilk satan kişiyle irtibat kurmaya çalıştık fakat hiçbir geri dönüş alamadık. Telefonlarımıza dahi çıkmıyor. İşin kötü tarafı bu olayda 15 kişi daha bu şekilde mağdur edildi. Ben şu an kirada oturuyorum. Parasını verdiğim evime giremiyorum" diye konuştu.