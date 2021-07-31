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Giriş Tarihi: 31.7.2021 10:52

Hırsız mahalleliye yakalandı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Hırsız mahalleliye yakalandı

Bursa'da bir eve giren hırsız, evdeki küçük kız çocuğu tarafından fark edildi. Çocuğun çığlıkları üzerine evden kaçmaya çalışan hırsız bu kez mahalleliye yakalandı. Öfkeli kalabalık tarafından darp edilen hırsızı, linç edilmekten polis kurtardı.

Osmangazi ilçesine bağlı Yunuseli mahallesinde bir eve giren 20 yaşlardaki bir hırsız, evde yaşayan küçük kız çocuğu tarafından fark edildi. Çocuğun çığlıkları üzerine paniğe kapılan zanlı kız çocuğuna sandalye fırlattıktan sonra eve girdiği yerden çıktı. Bu sırada çocuğun çığlıklarını duyan bazı mahalle sakinleri kaçmaya çalışan hırsızı fark ederek yakaladı. Öfkeli mahalle sakinlerinin darp etmeye başladığı hırsızı, olay yerine çağırılan polis ekipleri kurtardı. Gözaltına alınan hırsız polis merkezine götürüldü. Hırsızlık şüphelisinin evden ziynet eşya ve yüzük çaldığı iddia edildi.

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Hırsız mahalleliye yakalandı
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