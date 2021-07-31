Hırsız mahalleliye yakalandı

Osmangazi ilçesine bağlı Yunuseli mahallesinde bir eve giren 20 yaşlardaki bir hırsız, evde yaşayan küçük kız çocuğu tarafından fark edildi. Çocuğun çığlıkları üzerine paniğe kapılan zanlı kız çocuğuna sandalye fırlattıktan sonra eve girdiği yerden çıktı. Bu sırada çocuğun çığlıklarını duyan bazı mahalle sakinleri kaçmaya çalışan hırsızı fark ederek yakaladı. Öfkeli mahalle sakinlerinin darp etmeye başladığı hırsızı, olay yerine çağırılan polis ekipleri kurtardı. Gözaltına alınan hırsız polis merkezine götürüldü. Hırsızlık şüphelisinin evden ziynet eşya ve yüzük çaldığı iddia edildi.