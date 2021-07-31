Hüseyin Aydın 15 Temmuz’u anlatan kitabını D&R’da imzaladı

D&R, sevilen yazarları kitapseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Avukat Hüseyin Aydın, D&R Ankara Tev Tunalı mağazasının konuğu oldu. Turkuvaz Kitap'tan çıkan "Asırlık Gece: Belgeler ve Deliller Işığında 15 Temmuz Darbe Girişimi" isimli kitabında dava dosyalarında yer alan bilgiler ve belgeler ışığında 15 Temmuz darbe girişimini anlatan Aydın, düzenlenen D&R Live etkinliğinde kitabını imzaladı, okurlarıyla sohbet etti.



KİTAP HAKKINDA



Dava süreçlerini de yakından takip eden Aydın, 4 yıllık bir çalışmanın eseri olan ve Turkuvaz Kitap etiketiyle yayınlanan kitapta, dava dosyalarında yer alan bilgiler ve belgeler ışığında 15 Temmuz darbe girişimi anlatıyor. Asırlık Gece, hazırlık safhasından bastırıldığı ana kadar darbe girişimi kapsamında gerçekleşen birçok olayı, deliller ve belgeler ışığında bütüncül bir yaklaşımla ele alıyor ve aydınlatıyor.