Öğretmenlerin il dışı atama başvuruları ile ilgili son gelişmeler gündemden düşmüyor. MEBBİS başvuru ekranı İl dışına tayin isteyen öğretmenler için 30 Temmuz'da hizmete açıldı. Kısa sürede başvuruların sona ereceğini duyan adaylar İl dışı atama başvurusu nasıl yapılır, İl dışı yer değiştirme (tayin – atama) ihtiyaç listesi ve kontenjanları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. İl dışı atamaları için işlemler, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinden gerçekleştirilecek. Böylelikle İl dışı atama başvurusu nasıl yapılır, MEBBİS Öğretmenlerin il dışı tayin ihtiyaç listesi ve kontenjanları yayınlandı mı sorusu yanıt buldu. İşte, MEB İller arası yer değiştirme tarihleri 2021
İl dışı yer değiştirme (atama) başvuruları 30 Temmuz- 3 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Böylelikle MEBBİS üzerinden yapılan 2021 il dışı yer değiştirme başvuruları 3 Ağustos'ta sona erecek. İl dışı atama başvuruları, ihtiyaç listesi ve boş kontenjanlar öğretmenlerin gündeminde yer alırken Tayin başvuruları öncesinde kontenjan ve ihtiyaç listesi göz önüne alınacak.
2021 MEBBİS ile İl dışı atama başvuru ekranı ve takvimi yoğun ilgi görüyor. Görevlerine başka illerde devam etmek isteyen öğretmenler il dışı atama başvurularını yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı, tayin başvurularını erişime açıldı.
Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin başvurular 30 Temmuz – 3 Ağustos tarihleri arası alınacak.
Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri 4 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.
Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa, Tunceli, Van.
Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.
– Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu'na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.
-Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.
– İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, tercihleri dışında 41'inci seçenek olarak bir ili daha tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenemeyecektir. Bunlardan 41'inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır.