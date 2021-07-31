Japonya’daki tebliğ çalışmalarıyla bilinen Nimetullah Hoca Hakk’a yürüdü

Dünyanın dört bir tarafında Nimetullah Hoca olarak tanınan Yurt Hocaefendi, tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında vefat etti. Son yıllarda İstanbul'da ikamet eden Nimetullah Hoca, hayatının büyük bir bölümünü Suudi Arabistan ve Japonya'da irşad faaliyetleriyle geçirmişti. Eşi Eyüp Sultan kabristanlığında medfun bulunan Nimetullah Hocanın Pazar günü kılınacak cenaze namazının akabinde Eyüp Sultan kabristanlığına defnedilmesi bekleniyor.

İSLAM'I TEBLİĞ İÇİN 50'DEN FAZLA ÜLKEYE GİTTİ

Sultan II. Abdülhamid dönemini görmüş birçok âlimden ders alan Nimetullah Hoca, İslâm'ı tebliğ etmek için 50'den fazla ülkeyi ziyaret etti. Tebliğleri neticesinde Avrupa'da ki yüzlerce insan İslam'la şereflendi. 1981 senesinde Çin Halk Cumhuriyeti Devleti'nin izni ile Çin'de 20 bin Kur'ân-ı Kerîm dağıttı. Sibirya'yı ve çevresini 3 kere ziyaret etti, beyaz ihramı ile -40 derecelere varan soğuklara göğüs gerdi. Nimetullah Hoca 20 yıl Japonya'da bulundu ve ülkenin birçok noktasına giderek buralarda mescitler açtı. Bu mescitleri birer İslâm medresesi haline getirdi. Binlerce Japon'un İslâm'la müşerref olmasına vesile oldu.

NİMETULLAH HOCA KİMDİR?

Nimetullah Halil İbrahim Yurt Hoca, 1931'de Amasya'nın Taşova ilçesinde dünyaya geldi. Daha küçük yaşlarda babası ile birlikte âlimlerin ve âriflerin sohbetlerine katıldı, Mahmud Sami Ramazanoğlu, Süleyman Hilmi Tunahan, Mehmet Zahid Kotku Hazretleri gibi dönemin büyük Allah dostlarına hizmet etti. 1955 yılında Sultanahmet Camii'nde müezzinlik, Gönenli Mehmet Efendi ve Seyyid Şefik Arvasî Hazretleri'ne imam vekilliği vazifesini icra etti.