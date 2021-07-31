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Giriş Tarihi: 31.7.2021 09:57

Kaçkar dağlarına tırmanışta düşen ve yaralanan 2 Ukraynalı dağcı kurtarıldı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Kaçkar dağlarına tırmanışta düşen ve yaralanan 2 Ukraynalı dağcı kurtarıldı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Kaçkar Dağları'nda tırmanışı sırasında kayalık alana düşerek ayağı kırılan Ukrayna uyruklu Maryna Shavkutina (35) ile omzu kırılan Mykola Shynkevych (45) yaralandı. Yaylaya inen gruptaki dağcıların ihbarı üzerine yola çıkan ekip, zor doğa şartlarında yaralı dağcıları bölgeden alıp 33 saat sonra ambulansa ulaştırdı.

Çamlıhemşin ilçesi Kavrun Yaylası üzerinden Kaçkar Dağları'na buzul tırmanışı gerçekleştiren 8 kişilik grupta yer alan Ukrayna uyruklu Maryna Shavkutina ile Mykola Shynkevych, perşembe akşamı saat 21.00 sıralarında buzul altı bölgesinde dengesini kaybederek, kayalık alana düştü. Üzerlerine yamaçtan kayan taşların da düştüğü 2 dağcı yaralandı. Gruptaki 2 dağcı, telefon çekmeyen dağlık alandan yardım istemek için yaylaya dönüşe geçti. Bu dağcılar, şebekenin çektiği bölgeye ulaşıp, dün saat 14.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yardım talebinde bulundu.

22 KİŞİLİK EKİP YARALILARI ARADI

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, yaylaya dönen 2 dağcı ile buluştu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle helikopter desteği sağlanamayan bölgede, 22 kişilik ekip yaralı dağcıların bulunduğu alana doğru yola çıktı.

5 SAAT SEDYEDE TAŞINDILAR

Ekipler, Mezovit yaylasını geçerek buzul altı bölgesine ulaştı. Yaralı dağcılara UMKE ekiplerini olay yerinde ilk müdahalesini yaptı. Yaralı 2 kişi saat 5 saat yolculukla Yukarı Kavron yaylasına ulaştı ve ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayağı kırılan Maryna Shavkutina ile omzu kırıldığı belirlenen Mykola Shynkevych tedavi altına alındı. Olaydan 33 saat sonra tedavi altına alınan yaralı dağcıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Kaçkar dağlarına tırmanışta düşen ve yaralanan 2 Ukraynalı dağcı kurtarıldı
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