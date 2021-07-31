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Giriş Tarihi: 31.7.2021 14:43

Kaz dağlarında teyakkuza geçildi

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Kaz dağlarında teyakkuza geçildi

Balıkesir’de bulunan ve bölgenin akciğerleri olan Kaz Dağları, tüm girişlere kapatıldı. Bölgede alarmın seviyesi kırmızıya çıkartıldı. Orman ve Jandarma ekipleri tüm girişlere kontrol noktası kurdu.

Orman yangınları ile mücadele kapsamında Edremit'te bulunan Kaz Dağlarında da kırmızı alarm seviyesine geçildi. Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki tüm ekiplerin izinleri kaldırıldı.

Dağın tüm girişlerine Orman ekipleri ve Jandarma ekipleri tarafından 7 gün 24 saat kalacak şekilde kontrol noktaları kuruldu. Kaz Dağları içerisindeki yangına müdahale istasyonlarında teyakkuz durumuna geçildi. 24 saat gözetleme yapılacak ormanlarda çok sayıda yeni müdahale noktası oluşturuldu. Arazöz ve motosikletli ekiplerden oluşan noktalarda en küçük yangın ihtimaline karşı duyarlı olunması talimatı verildi. Ormanlık alana girmeye çalışan vatandaşlar ise kontrol noktalarında görevliler tarafından geri döndürülüyor.

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Kaz dağlarında teyakkuza geçildi
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