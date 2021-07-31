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Giriş Tarihi: 31.7.2021 10:31

Kurban bağışları şehit yakını ve gazilere dağıtıldı

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Kurban bağışları şehit yakını ve gazilere dağıtıldı

Mehmetçik Vakfı, 2021 yılı Vekâleten Kurban Temin ve Kesim Faaliyetini, 6 ilde ve 8 ayrı kesim merkezinde gerçekleştirdi. Kesilen kurban etlerinin bir bölümü, kesim yapılan bölgelerin 100 kilometre civarındaki il ve ilçelerde ikamet eden Mehmetçik ailelerine, aile başına 4,5 kilogram olacak şekilde Vakıf yetkilileri tarafından dağıtıldı. Kurban etlerinden yapılan 750 gramlık konserve kavurmalar, üretim aşaması tamamlandıktan sonra 86 bin 798 kurban bağışçısı ile 16 bin 266 şehit ve gazi Mehmetçik ailesine gönderilecek.

Mehmetçik Vakfı, kurulduğu 17 Mayıs 1982'den bugüne, vatanın bölünmez bütünlüğü, bağımsızlığı ve halkın huzuru için canlarını hiçe sayarak şehit olan kahraman Mehmetçiklerin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile gazilerin kendilerine ve yakınlarına maddi manevi destek oluyor.

1995'ten bugüne kadar gönüllü bağışçıların vekaleten kurban bağışlarını da kabul eden Vakıf, kesilen kurbanların bir bölümünü kesim bölgelerinde bulunan şehit yakınları, malul gazi ve engelli Mehmetçik ailelerine taze et olarak, kesim bölgesi dışında bulunan şehit yakınları, malul gazi ve kurban bağışçılarına da kurban etlerinden yapılan kavurma şeklinde dağıtıyor. Kesim sonrası bağışçılara şükran duygularının ifadesi olarak gönderilen kurban kavurması, teşekkür mektubu, noter onaylı kesim tutanağı ile arzu eden bağışçılara kurban kesim görüntüleri paylaşılıyor. Türk Milleti bu yıl da yaptığı kurban bağışları ile Mehmetçik Vakfı'nın gücüne güç kattı. Millet, bağrından çıkan Mehmetçik'e olan gönül bağını ve güvenini sürdürdü.

BAĞIŞLAR KURUŞUNA KADAR YERİNE GİDİYOR

Vakıf Genel Müdürü emekli Tuğgeneral Engin Durak, yapılan bağışlar hakkında şunları söyledi: "Biriktirdiği harçlığını vakfımıza gönderen öğrencimizden, sattığı ilk simidin ücretini vakfımıza gönderen simitçimize ve 'Mehmetçiğimize feda olsun' diyerek bileziğini satan teyzemize kadar, yüce gönüllü bağışçılarımızdan geleni, bir kuruşuna bile halel getirmeden şehit ve gazi ailelerimize iletmek temel görevimiz. Görevimizi 39 yıldır her geçen gün artan bir şevk ile yerine getirmeye devam edeceğiz."

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Kurban bağışları şehit yakını ve gazilere dağıtıldı
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