Marmaris’te yangında zarar gören hayvanlara yem ve saman yardımı

Doğa harikası turizmin gözde kendi Marmaris'te, 29 Temmuz'dan beri devam eden orman yangınında ciddi hasarlar oluştu. Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yangından hasar üreticilerin yaralarını sarıyor. Ekipler, hasar tespiti yapılan çiftçilerin zararlarını gidermek için gece gündüz çalışıyor. Bu çerçevede, hayvancılık yapanlara yem ve saman dağıtılıyor.



ÜRETİCİLERİMİZİN YANINDAYIZ



Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı: "Yangından hasar gören üreticilerimizin yaralarını sarmak için gece de çalışmaya devam ediyoruz. Hasar tespiti yapılan üreticilerimizin hayvanlarının acil yem ihtiyaçlarını karşılamak için saman ve yem dağıtımı gece -gündüz devam ediyor. Bizleri bu anlamda yalnız bırakmayan hayırsever vatandaş ve yardım eli uzatan üreticilerimize teşekkür ediyoruz. Birlikte başaracağız"