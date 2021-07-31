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Giriş Tarihi: 1.8.2021 02:48

Marmaris’te yangında zarar gören hayvanlara yem ve saman yardımı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Marmaris’te yangında zarar gören hayvanlara yem ve saman yardımı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde devam eden yangında hasar gören çiftçilerin yaraları sarılıyor. Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipler, hasar tespiti yapılan hayvancılara, yem ve saman yardımı yaptı.

Doğa harikası turizmin gözde kendi Marmaris'te, 29 Temmuz'dan beri devam eden orman yangınında ciddi hasarlar oluştu. Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yangından hasar üreticilerin yaralarını sarıyor. Ekipler, hasar tespiti yapılan çiftçilerin zararlarını gidermek için gece gündüz çalışıyor. Bu çerçevede, hayvancılık yapanlara yem ve saman dağıtılıyor.

ÜRETİCİLERİMİZİN YANINDAYIZ

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı: "Yangından hasar gören üreticilerimizin yaralarını sarmak için gece de çalışmaya devam ediyoruz. Hasar tespiti yapılan üreticilerimizin hayvanlarının acil yem ihtiyaçlarını karşılamak için saman ve yem dağıtımı gece -gündüz devam ediyor. Bizleri bu anlamda yalnız bırakmayan hayırsever vatandaş ve yardım eli uzatan üreticilerimize teşekkür ediyoruz. Birlikte başaracağız"

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Marmaris’te yangında zarar gören hayvanlara yem ve saman yardımı
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