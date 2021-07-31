Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Sıcaklıklar 8 derece artacak

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; hava sıcaklıklarının, hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Günün en yüksek hava sıcaklıkları ise İzmir'de 39-42, Aydın'da 42-45, Manisa'da 41-43, Balıkesir'de 38-42, Çanakkale'de 36-39 dereceler civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Hafta boyunca etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatlerinde (12 ile 18 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi."
SICAKLIK HARİTASI PAYLAŞILDI
Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 gün için beklenen en yüksek sıcaklık tahminlerine ilişkin harita yayımladı.
Renklerle kategorize edilen haritada; Marmara, Akdeniz ve Ege bölgelerindeki sıcaklık beklentileri dikkat çekti. Haritaya göre, hava sıcaklığının Marmara Bölgesi ile Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Marmara'da hafta boyu sıcaklığın 36-40 derece, Ege'de 39-43 derece, Akdeniz'de ise 41-43 derece arasında olması tahmin ediliyor. Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtiliyor.
Türkiye'nin doğu kesimlerinin ise parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu, Samsun'un doğusu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari ve Erzincan'ın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.