Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Sıcaklıklar 8 derece artacak

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; hava sıcaklıklarının, hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Günün en yüksek hava sıcaklıkları ise İzmir'de 39-42, Aydın'da 42-45, Manisa'da 41-43, Balıkesir'de 38-42, Çanakkale'de 36-39 dereceler civarında seyredeceği tahmin ediliyor.