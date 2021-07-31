Mevlana Meydanı’ndan birlik beraberlik mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, 'Söz konusu işlenen cinayeti etnik bir çatışma gibi sunanların amacı provokasyondur. Canice gerçekleştirilen bu olay üzerinden provokatif amaçları ve açıklamaları olanlar ülkede kapsamlı bir iç karışıklık çıkarma heveslisidirler' dedi.

Mevlana Meydanı'nda STK ve siyasi parti temsilcileri ile bir araya gelip, birlik beraberlik mesajı veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Yedi vatandaşımızın uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma yapılıyor olup olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için gerekli tüm işlemler başlatılmıştır" dedi.

'ÜLKEDE İÇ KARIŞIKLIK ÇIKARMA HEVESLİLERİ VAR'

Şüphelinin yakalanması için tüm imkanların seferber edildiğini kaydeden Usta, "Aynı aileden yedi kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak aralarında olayı gerçekleştiren ve halen yakalama çalışmaları devam eden şüpheli dışında 10 kişi gözaltına alınmış olup adli işlemler sürmektedir. Söz konusu işlenen cinayeti etnik bir çatışma gibi sunanların amacı provokasyondur. Canice gerçekleştirilen bu olay üzerinden provokatif amaçları ve açıklamaları olanlar ülkede kapsamlı bir iç karışıklık çıkarma heveslisidirler. İnsanların acıları üzerinden siyaset yapanların, Türkiye'nin kardeşliğini hedef alanların amacı ülkede nefret söylemi üretmektir. Olay tüm detaylarıyla bir etnik çatışma değilken bunu Türk-Kürt çatışması olarak gösteren odaklar kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi hedef almaktadır. Bu topraklar üzerindeki kardeşlik sarsılmaz bağlarla birbirine bağlıdır. Acılar üzerinden provokasyon üretenlerin hesapları hep boşa çıkacaktır. Irkçı nefret söylemleri üretmeye çalışanların yaptıkları büyük bir sorumsuzluktur. Konya'mızın, Türkiye'mizin birlik ve beraberliğine kastetmeye çalışanlar hedeflerine asla ulaşamazlar ve buna kimsenin gücü yetmez. Allah birlik, beraberlik ve kardeşliğimize zeval getirmesin" diye konuştu.

Leyla Şahin Usta, konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını, ailenin acısının tüm Konya'nın ve Türkiye'nin acısı olduğunu da sözlerine ekledi.