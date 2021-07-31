Muğla'daki orman yangınında yalan terörü: "Çatışma çıktı silahı olan gelsin"

Köyceğiz ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Perşembe günü saat 15.48'de başlayan orman yangını hala devam ediyor. Yangına dün 1 helikopterle kısa süreliğine havadan müdahalede bulunulduğu, halen karadan söndürme çalışmaları ise devam ediyor. Bazı noktalara karadan ulaşımın olmaması, sıcak ve rüzgarlı havanın da etkisi ile yangının farklı noktalara atlayan yangın nedeniyle Çalca bölgesindeki bazı evlerin ise tedbir amaçlı olarak boşaltıldığı öğrenilmişti.