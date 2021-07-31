Muş Belediyesi, Antalya’daki yangına 1 itfaiye aracı gönderdi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Feyat Asya'nın talimatıyla Antalya ve çevre illerinde meydana gelen orman yangını ülkeyi yasa boğarken daha fazla tahribatın yaşanmaması için kamu kurumların ve ekiplerin mücadelesi devam ediyor. Muş Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde de 1 araç ve 2 itfaiye eri devam eden yangına müdahale için bölgeye gönderildiğini belirtti.

Belediye Başkanı Feyat Asya, "Antalya ve çevre illerde meydana gelen orman yangınının üzüntüsünü derinden yaşıyoruz. Muş Belediyesi olarak imkanlarımız dahilinde yangına müdahale için ekiplerimizi bölgeye gönderdik. Dileğimiz ve temennimiz bir an önce orman yangınlarının kontrol altına alınması ve hiç bir vatandaşımızın bu sıkıntılı süreçten etkilenmemesi. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden muhafaza eylesin" dedi.