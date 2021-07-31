Müsilaj için yol haritası belli oldu: Bakanlıktan 6 önemli adım

HAYAYET AĞLAR TEMİZLEYENECEK: Marmara Denizi'ndeki tüm hayalet ağları bir yıl içinde temizleyeceğiz. Şu ana kadar 10 bin futbol sahası kadar alanda 8 bin 500 sepet çıkartıldı.

GÜBRE ÖNLEMİ: Hayvan gübresi açısından kirliliğe baktığımızda tavuk gübresi 1,1 milyon ton, hayvan gübresi 1,24 milyon ton, biyogaz kapasitesi de -5 adet 1,7 milyon tondan oluşuyor. Balıkesir'de 3 adet, Bursa'da 1, Tekirdağ'da 1 olmak üzere bu illerimizde hayvan gübresinin yüzde 72,3'ü bu biyogaz tesisleri marifetiyle enerjiye dönüşüyor. Dolayısıyla, hayvan gübresinden kirlenme ye karşı da yüzde 72,3'lük bir önleme söz konusu. Gübre kullanımında da ülkemizin hem Avrupa Birliği ülkeleri arasında hem de dünya ortalamasına göre nerede olduğu nu çok rahat görebiliriz. Ancak bu alanda da gerekli adımlar atılacak.