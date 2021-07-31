Müsilaj için yol haritası belli oldu: Bakanlıktan 6 önemli adım

TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu toplantına bir sonum yapan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, bakanlık olarak yapılacaklarını tek tek anlattı. İşte yol haritası:
ÇEVREYİ UYUMLU BİTKİLER: Marmara Bölgesi'nde çevreye uyumlu bitkisel üretim faaliyetlerinin geliştirilecek.
DOĞAL TEMİZLEYİCİ MİDYE: Tabii, müsilajın giderilmesine olumlu katkısı olan midye yetiştiriciliğini desteklenecek. Halen müsilajı filtre ederek beslenen midye yetiştiriciliği 9 adet tesiste, 35 tesisin yatırımı süreci hâlen devam ediyor.
ORGANİK TARIM: İyi tarım ve organik tarım uygulamaları, basınçlı ve damlama sulama sistemlerinin yaygınlaştırılacak.
YAPAY SULAK: Marmara Denizi'yle ilişkili havzalarda dere yataklarına yapay sulak alanlar, tampon bölgeler oluşturulacak.
HAYAYET AĞLAR TEMİZLEYENECEK: Marmara Denizi'ndeki tüm hayalet ağları bir yıl içinde temizleyeceğiz. Şu ana kadar 10 bin futbol sahası kadar alanda 8 bin 500 sepet çıkartıldı.
GÜBRE ÖNLEMİ: Hayvan gübresi açısından kirliliğe baktığımızda tavuk gübresi 1,1 milyon ton, hayvan gübresi 1,24 milyon ton, biyogaz kapasitesi de -5 adet 1,7 milyon tondan oluşuyor. Balıkesir'de 3 adet, Bursa'da 1, Tekirdağ'da 1 olmak üzere bu illerimizde hayvan gübresinin yüzde 72,3'ü bu biyogaz tesisleri marifetiyle enerjiye dönüşüyor. Dolayısıyla, hayvan gübresinden kirlenme ye karşı da yüzde 72,3'lük bir önleme söz konusu. Gübre kullanımında da ülkemizin hem Avrupa Birliği ülkeleri arasında hem de dünya ortalamasına göre nerede olduğu nu çok rahat görebiliriz. Ancak bu alanda da gerekli adımlar atılacak.
BALIK VE MİDYE YENEBİLİR
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünlere Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Doç. Dr. Mahir Kanyılmaz, kamuoyunun merak ettiği "Marmara Denizi'ndeki su ürünleri yenebilir mi" sorusuna yanıt verdi. Kanyılmaz, 5 günde bir su ürünleri ile ilgili analizler yapıldığını belirtip, " Hem midyeler hem diğer su ürünleri ve balıklardan on beş günde bir analiz yapılıyor, fitoplankton toksinleri, toksik algler, ağır metaller, bakteriler ve diğer bileşenler açısından baktığımızda müsilaj öncesi ile müsilaj sonrası arasında değişen bir durum yok" dedi.
DENİZ ALTI İÇİN ÜZÜCÜ TABLO
Bakan Yardımcısı Özkaldı, Marmara Denizi'nde mevcut koşullarda türlerin yüzde 20 ila 30'u yüksek risk altında bulunduğunu belirterek, "Sıcaklıklar 3,5 derece artarsa 2100 yılında türlerin yüzde 40 ila yüzde 70 arasında neslinin tehlike altında olacağı şu andan itibaren söylenebilir" diye konuştu.