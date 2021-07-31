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Giriş Tarihi: 31.7.2021 22:24 Son Güncelleme: 31.7.2021 22:24

Nevşehir Belediyesinden Manavgat için yardım kampanyası

ALP KÖRÜKCÜ ALP KÖRÜKCÜ
Nevşehir Belediyesinden Manavgat için yardım kampanyası

Nevşehir Belediyesi, Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınından etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, yaptığı açıklamada, yangında mağdur olan vatandaşlar için Nevşehir Belediyesi tarafından yardım seferberliği başlattıklarını belirterek, kampanya çerçevesinde toplanacak yardım malzemelerinin bu gece Manavgat'a gönderileceğini söyledi.

"Kardeşlik bu günler içindir. Haydi Nevşehir yaraları birlikte saralım" diyen Savran, kampanyaya katılmak isteyen vatandaşların, gün içerisinde gönderilmesini istedikleri su, kuru gıda ve hijyen malzemelerini Nevşehir Belediyesine ulaştırabileceklerini kaydetti.

Cumartesi akşamı saat 17.00'a kadar yardım malzemelerinin kabulünün Nevşehir Belediyesi başkanlık binası içerisinde bulunan Turkuaz Masa'da kabul edileceğini kaydeden Savran, tüm hayırsever Nevşehirli vatandaşları kampanyaya katılmaya davet etti.

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Nevşehir Belediyesinden Manavgat için yardım kampanyası
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