Nevşehir Belediyesinden Manavgat için yardım kampanyası

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, yaptığı açıklamada, yangında mağdur olan vatandaşlar için Nevşehir Belediyesi tarafından yardım seferberliği başlattıklarını belirterek, kampanya çerçevesinde toplanacak yardım malzemelerinin bu gece Manavgat'a gönderileceğini söyledi.