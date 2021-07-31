Nevşehir Belediyesinden Manavgat için yardım kampanyası

"Kardeşlik bu günler içindir. Haydi Nevşehir yaraları birlikte saralım" diyen Savran, kampanyaya katılmak isteyen vatandaşların, gün içerisinde gönderilmesini istedikleri su, kuru gıda ve hijyen malzemelerini Nevşehir Belediyesine ulaştırabileceklerini kaydetti.
Cumartesi akşamı saat 17.00'a kadar yardım malzemelerinin kabulünün Nevşehir Belediyesi başkanlık binası içerisinde bulunan Turkuaz Masa'da kabul edileceğini kaydeden Savran, tüm hayırsever Nevşehirli vatandaşları kampanyaya katılmaya davet etti.