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Giriş Tarihi: 31.7.2021 14:24 Son Güncelleme: 31.7.2021 14:25

On Numara sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 30 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı

On Numara sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 30 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta Pazartesi ve Cuma günleri yapılan Youtube - MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen MPİ On Numara sonuçları bugün (30 Temmuz 2021 Cuma) şans oyunu severlere duyuruldu. 6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye kazandığı oyunu Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon dolduran şans oyunu severler şanslı numaraları merak ederek “MPİ 30 Temmuz On Numara sonuçları açıklandı mı?” sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Milli Piyango Online ile 30 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları.

"On Numara sonuçları" her hafta 2 gün Youtube - MP TV ortak canlı yayınında yapılan çekilişle belirlenerek kazandıran numaralar oyunu oynayan şans oyunu severlere duyurulmaya devam ediyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online üzerinde kupon doldurarak dahil olanlar, şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgulama işlemi yapmak isteyerek "MPİ 30 Temmuz On Numara sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (30 TEMMUZ)

Milli Piyango Online ile 30 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları...



Milli Piyango İdaresi (MPİ) 30 Temmuz On Numara sonuçları: 37 - 13 - 21 - 45 - 44 - 9 - 32 - 73 - 56 - 34 - 69 - 29 - 51 - 6 - 48 - 41 - 57 - 49 - 75 - 58 - 28 - 55


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

ON NUMARA BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

  • Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 2 TL'dir.



SEN SEÇ!

  • Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
  • Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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On Numara sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 30 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı
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