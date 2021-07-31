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Giriş Tarihi: 31.7.2021 10:51

Organları 5 hastaya umut ışığı yaktı

AHMET TÜRKMEN AHMET TÜRKMEN
Organları 5 hastaya umut ışığı yaktı

Balıkesir’de geçirdiği trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Kübra Aydoğmuş’un organları, organ nakli bekleyen 5 hastaya umut ışığı oldu.

Bandırma ilçesinde 4 gün önce talihsiz bir şekilde trafik kazası geçiren ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kübra Aydoğmuş. Yoğun bakım ünitesinde hayata döndürülmeye çalışıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen gece beyin ölümü gerçekleşen Aydoğmuş'un ailesi ile görüşen Organ Nakli Birimi, ailenin onayını aldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Kübra Aygörmüş'ün karaciğeri, böbrek ve korneaları 5 hastaya nakledilecek. Hemen nakil operasyonuna başlayan ekip, Aygörmüş'ün karaciğer, böbrek ve kornealarını nakil için başarılı bir şekilde aldı. Alınan Karaciğer ve kornealar Bursa Uludağ Üniversitesinde nakil bekleyen 2 hastaya, böbrekler ise yine Bursa'daki Yüksek İhtisas Araştırma Hastanesinde nakil bekleyen diğer hastalara gönderildi.

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Organları 5 hastaya umut ışığı yaktı
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