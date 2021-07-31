Orman yangınlarından sonra özel sektör ve belediyelerden fidan bağışları yağdı

Akdeniz ve Ege bölgeleri başta olmak üzere yurdun farklı noktalarında meydana gelen yangınlardan olumsuz etkilenen ormanların yeniden ağaçlandırılması için AK Parti İstanbul Ailesi anlamlı bir kampanyaya imza attı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin öncülüğünde, İstanbul'daki ilçe belediyelerine fidan bağışı çağrısında bulunuldu. Kısa sürede büyük ilgi gören kampanya kapsamında, toprakla buluşturulmak üzere 200 bin fidan bağışı toplandı.

200 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞACAK, ORMAN YAŞATILACAK!

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin fidan bağışı çağrısına İstanbul'daki 24 AK Partili ilçe belediyesi eksiksiz destek oldu. Çığ gibi büyüyen destek kapsamında AK Partili belediyeler toplam 187 bin 500 fidan bağışladı. İstanbul İl Başkanlığı'nın da 12 bin 500 fidan bağışıyla toplam 200 bin fidan rakamına ulaşıldı. Kısa süre içerisinde temin edilecek fidanlar, soğutma çalışmalarının tamamlanmasının hemen akabinde yangından etkilenen ormanlık alanlara ekilecek. Böylece yangından etkilenen arazilerin öz hüviyetine uygun bir şekilde ormanlık alan olarak kalması sağlanacak.

KABAKTEPE: "YAKMAKTAN VE YALANDAN BESLENENLERE İNAT İHYA VE İNŞA EDECEĞİZ"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kampanyaya destek veren belediye başkanlarına teşekkür eden Kabaktepe, "Yangından etkilenen ormanlarımızı yeniden ağaçlandırıyoruz. AK Parti İstanbul ailesi olarak 200 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Yakmaktan, yalandan ve terörden beslenenlere inat ihya ve inşa etmeye devam edeceğiz. Katkı sunan belediye başkanlarımıza teşekkür ederim." dedi.

AK Parti İstanbul İlçe Belediyelerinin fidan bağış sayısı ise şöyle;

İstanbul İl Başkanlığı: 12.500, Bağcılar Belediyesi: 20.000 Üsküdar Belediyesi: 20.000 Gaziosmanpaşa Belediyesi: 10.000 Eyüpsultan Belediyesi : 10.000 Beykoz Belediyesi: 10.000 Bahçelievler Belediyesi: 10.000, Kağıthane Belediyesi: 10.000, Ümraniye Belediyesi: 10.000, Arnavutköy Belediyesi: 10.000, Esenler Belediyesi: 7.500, Sultangazi Belediyesi: 6.000, Çekmeköy Belediyesi: 6.000, Tuzla Belediyesi: 5.000, Sultanbeyli Belediyesi: 5.000, Çatalca Belediyesi: 5.000, Başakşehir Belediyesi: 5.000, Pendik Belediyesi: 5.000, Şişli Belediyesi : 5.000, Sancaktepe Belediyesi: 5.000, Güngören Belediyesi: 5.000, Zeytinburnu Belediyesi: 5.000, Fatih Belediyesi: 5.000 Bayrampaşa Belediyesi: 5.000, Beyoğlu Belediyesi: 3.000 olmak üzere toplam 200 bin fidan bağışı yapıldı.

CENGİZ HOLDİNG'DEN TEMA VAKFI'NA 50 BİN FİDAN BAĞIŞI

Özel söktörde yanan ormanlara kayıtsız kalmadı. Cengiz Holding, Türkiye'nin kenetlendiği bu acı günlerde TEMA Vakfı'nın kampanyasına verdiği destekle mücadelenin yanında yer aldı. Cengiz Holding, Adana, Osmaniye, Mersin, Kayseri, Aydın, Kilis, Muğla ve Antalya'da yaşanan orman yangınları sonrasında TEMA Vakfı'nın başlattığı "Yeniden Yeşerteceğiz" kampanyasına 50 bin fidan bağışıyla destek verdi. Bir kısmı kontrol altına alınan, bir kısmı devam eden yangınlarda on binlerce hektar ormanlık alan, içinde yaşayan canlılarla birlikte kül olurken can ve mal kayıpları meydana geldi. TEMA'nın başlattığı kampanya ile yanan alanların yeniden ağaçlandırılması hedefleniyor.