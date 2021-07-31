‘Rakamları aşısız gençler artırıyor’

Türkiye
'de koronavirüs vaka sayıları son günlerde 20 binin üzerine çıkarken, yoğun bakımlarda yatan hastaların sayısı da artmaya başladı. SABAH'a konuşan başhekimler uyarıyor.
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank EAH Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit:
Kovid-19
yoğun bakımımızda 27 hastamız var. 14'ü aşısız,
13'ü de aşı takvimini tamamlamamış hasta.
Yatan hasta sayısı da 127, bunların içinde aşı
takvimini tamamlamış olanlar 4 kişi. Yatanlarda
en büyük grup aşısızlar. Hiç aşı yapmamış olanların
oranı yüzde 65 ve çoğunlukla gençler.
Aşı takvimini tamamlamamışlar ikinci grup.
Yatanların yüzde 95'i aşısız ya da aşı takvimini
tamamlamamış kişiler.
Genel durumda aşı
olanlar şu an en güvenli
grup, olsalar da çok
hafif geçiriyorlar. Yatan
hastalar arasında gençlerde
bir artış trendi var,
çünkü onların büyük
bir kısmı aşısız. Aşısız
olanlar en büyük tehlike
altında olan grup.
Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş:
Yoğun bakımda şu an toplam
32 hastamız var. Yüzde
20'lik artış oldu. Yoğun
bakımda aşı takvimini
tamamlamış kimse yok.
Ya aşısız ya da aşı takvimini
tamamlamamış
kişilerden oluşuyor.
Aşılama sayısı bayram
sonrası arttı.
Gaziosmanpaşa EAH Başhekimi Doç. Dr. Hakan Başar:
Bakanımızın
dediği gibi 22 milyon civarında hiç aşı
olmayan vatandaşımız var. İnsanlar
ilk dozu ve ikinci, üçüncü dozu hızla
olması gerekiyor bu piki önlemek için.
Serviste yatan hastalar arasında hiç
aşı olmamış olanlar yüzde 55, tek doz
olanlar yüzde 35, iki doz aşı olup da
hasta olanlar yaklaşık yüzde 10 civarında.
İki doz aşı olan vatandaşların
servise yatma oranı çok az. Yoğun
bakımlarda yatan hastalarımızın
yüzde 55'i aşısız. Yaklaşık yüzde 45
civarı da tek doz aşı olmuş hastalardan
oluşuyor. İki ve üç doz aşı olanları
şu an yoğun bakımda yatırmadık.
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi İdris Kurtuluş:
Yoğun bakımımızda
yatan hastaların yüzde 2'si aşılı ama yüzde
98'i aşısız hastalardan oluşuyor. Diğer büyük bir
çoğunluk da iki doz Sinovac olup üçüncü dozunu
henüz yaptırmamış olanlar. Vatandaşlarımızı aşı
olmaya ikna etmemiz lazım. Çünkü bizim aşı karşıtlarımız
yok, aşıya duyarsız kalan ya da tereddüt yaşayan
bir kesim var.