Şanlıurfa itfaiyesinden Osmaniye'deki yangına destek

Türkiye'nin dört bir yanında eş zamanlı olarak başlayan orman yangınları can ve mal kaybına neden olurken ekipler, bir yandan söndürme çalışması yapıyor diğer yandan yangının kontrol altına alındığı bölgelerde soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Akdeniz bölgesinde başlayan orman yangınlarını söndürme çalışmaları da aralıksız bir şekilde devam ediyor.



Osmaniye'de başlayan ve rüzgârın da etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangınına müdahale etmek için yangının başladığı ilk andan itibaren harekete geçen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye erleri, Osmaniye'nin ciğerlerinin yanmasına seyirci kalmadı.Osmaniye'deki orman yangınını söndürmek için bölgeye giden Urfalı itfaiyeciler, yangını kontrol altına almak için canla başla çalışıyor.

YANMAK ÜZERE OLAN KAPLUMBAĞAYA ELLERİYLE SU İÇİRDİLER

Havadan ve karadan devam eden çalışmalara yerden destek veren itfaiyeciler, yanmaktan son anda kurtardıkları kaplumbağaya kendi elleriyle su içirdiler.

Şanlıurfalı itfaiyecilerin kurtardığı kaplumbağa, su verildikten sonra yaşam belirtileri göstermeye başladı. Kaplumbağa, ekipler tarafından güvenli bir bölgeye götürüldü. İtfaiye erlerinin ormanlık alanda yaptığı söndürme çalışması ve hayvanları kurtarmaları kameralara yansıdı.