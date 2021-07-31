Sarıyer'de otomobil denize uçtu; sürücü yüzerek kurtuldu

"BİR ANDA TAM GAZ GERİ GİDEREK DENİZE DÜŞTÜ"

Otomobilin denize uçtuğunu görüp yardıma koşan Enes Kahraman, "Araç geldi köprüden buraya. Her zaman geliyor araçlar. Kıyı Emniyet'ten gemiye geçecekler diye düşündüm. Aracın ön tarafını plaja doğru döndürdü, Bir anda geriye takınca, herhalde yanlışlıkla karıştırdı, geri geri denize uçtu. Ondan sonra zaten hepimiz birden denize atladık. Biz gittiğimizde sürücü araçtan çıkmış, Kıyı Emniyet'in merdivenlerine tutunmuştu. Kısa bir alandı ama kayarak değil, bir anda tam gaz geri giderek düştü" şeklinde konuştu.

"SUYA ATLAYIP SÜRÜCÜYÜ MERDİVENLERDEN ÇIKARDIK"

Görgü tanıklarından Mertcan Yüksel ise, "Buradan geliyordu, herhalde dönmeye çalışıyordu, oradan bu taraftan çıkacaktı. Araba birden bire geri geri geldi, suya düştü. O sırada bütün cankurtaran arkadaşlarla birlikte abiye doğru koştuk. Suya atladık, sürücüyü merdivenlerden çıkarttık. Araba hala suyun altında. Merdivenlerden adamı çıkarttık, zaten şoktaydı" diye konuştu. Akın Aydın ise, "Biz burada yüzüyorduk, gri bir araba geldi buraya ama bayağı hızla geldi. Sonra bir anda suya doğru düştü" şeklinde konuştu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.





