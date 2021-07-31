SMA hastası Abdullah İshak için yardım seferberliği

Konya'da yaşayan İbrahim ve Ayla Kalaycı çiftinin iki erkek çoğu doğuştan SMA Tip 2 hastası. 6 yaşındaki Abdullah İshak da hastalığı ileri bir aşamaya gelmişken, henüz 6 aylık olan kardeşi Ömer Asaf'da ise henüz hastalığın belirtileri yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Kalaycı ailesi 6 yaşındaki çocukları Abdullah İshak'ın tedavisi için adeta seferberlik başlatmış durumda.

Dubai'deki yapılacak tedavi için tam 17 milyon Türk lirası gerekirken, bu paranın yüzde 33'ü olan 6 milyon Türk lirası şuana kadar yardımsever insanlar tarafından toplandı. Abdullah İshak'ın tedavisi için zaman giderek daralıyor. Tedavi parasının tamamının Kasım ayına kadar toplanması gerekiyor. Yoksa artık tedavide geç kalınmış olacak.

3 çocuğu olan baba İbrahim Kalaycı, kızının normal yaşamına devam ettiğini, iki erkek çocuğunun ise SMA Tip 2 hastalığı ile mücadele ettiğini ifade ederek; "Büyük oğlum, 6 yaşında küçüklüğünden beri SMA tip 2 hastalığı ile mücadele ediyor. Tedavi için 17 milyon lira gerekli bunun bir kısmını topladık. Hayır severlerden tedavi parasının toplanması için yardım bekliyoruz." dedi.

LÜTFEN BANA YARDIM EDİN

6 yaşındaki Abdullah İshak da tedavi olup sağılığına kavuşmak istediğini dile getirerek; "Tedavi olmayı, arkadaşlarımla koşup oynamak istiyorum. Lütfen bana yardım ellerini uzatsınlar." dedi.

OĞLUM İÇİN HER GECE DUA EDİYORUM

Anne Ayla Kalaycı ise, "Ortanca çocuğum Abdullah İsak, doğuştan SMA hastası.6 yıldır bu şekilde yaşam mücadelesi veriyor. Tedavisi için 17 milyon lira gerekiyor. Bizler sosyal medya hesaplarımızdan yardım talebinde bulunduk. Sağolsun insanlar şuana kadar 7 milyon tl yardımda bulundular. Tedavisi için 17 milyon lira gerekli. Oğlumun 7 yaşına kadar tedavi olması gerektiği belirtildi. Tedavisinin son süresine 4 ay kaldı. Tüm yardımseverlerden destek bekliyoruz. Oğlumun sağlığına kavuşup, arkadaşlarıyla oynaması için her gece dua ediyorum. En küçük oğlum Ömer Asaf da doğduğunda doktorlar yaptıkları testlerle aynı hastalığın başlangıcı olduğu söylendi. Öncelikle Abdullah İsak oğlumun tedavisi için mücadele veriyoruz." dedi.

YARDIM KAMPANYASI SÜRÜYOR

Kalaycı ailesi, oğullarının sağlığına kavuşabilmesi şuana kadar 6 milyon lira yardımseverlerden destek geldi. Abdullah İsak'ın tedavisi için ise 17 milyon lira gerekli. Kalaycı ailesi yardımseverlerden destek bekliyor.