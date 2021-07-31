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Giriş Tarihi: 31.7.2021 15:58 Son Güncelleme: 31.7.2021 16:08

Son dakika | Bakan Koca'dan coronavirüs aşılaması açıklaması

DHA
Son dakika | Bakan Koca'dan coronavirüs aşılaması açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 30 Temmuz tarihinde yapılan aşı sayısını açıkladı. Bakan Koca, "Dün 1 Milyon 410 Bin 562 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21.253.444’e indi." dedi.

Türkiye'nin coronavirüsle mücadelesi aşılama programıyla birlikte sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama sürecine ilişkin yeni bir paylaşım yaptı.

Bakan Koca, "Aşıda 30 Temmuz: Dün 1 Milyon 410 Bin 562 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 331.616. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 890.173. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 188.773. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21.253.444'e indi." dedi.

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Son dakika | Bakan Koca'dan coronavirüs aşılaması açıklaması
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