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Giriş Tarihi: 1.8.2021 02:51 Son Güncelleme: 1.8.2021 02:51

Son dakika: Bodrum’da alevler ilerliyor! Çökertme tehdit altında

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Son dakika: Bodrum’da alevler ilerliyor! Çökertme tehdit altında

Son dakika haberi: Bodrum’da devam eden yangın giderek genişliyor. Alevler, Çökertme’ye kadar ilerledi. Yangın bölgesinde tahliyeler sürüyor.

Bodrum Mumcular'da akşam saatlerinde başlayan orman yangını genişleyerek devam ediyor. Ekipler ve vatandaşlar alevlerle canla başla mücadele ediyor. Alevler, bölgenin yakınındaki dünyaca ünlü Mazı Koyu'nu da tehdit etti. Son gelen bilgilere göre yangın Mazı Koyu'na da sıçradı. Mazı'da konutlar tahliye edilmeye başlandı. Yangın Mazı'nın yakınında bulunan iki mahalleyi de etkiledi. Aşağı ve Yukarı Mazı Mahalleleri inde evler boşaltıldı. Ayrıca, Gökpınar Mahallesi de yangından etkilendi. Yöre'de adeta seferberlik başladı. Ekipler ve vatandaşlar alevlerle mücadele ediyor, önlem almaya çalışıyor.



TAHLİYELER SÜRÜYOR

Alevlerden giderek genişlediği ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, son durumla ilgili açıklama yaptı. Ahmet Aras, "Şuanda Çökertme yolu Bozalan Mevkiindeyiz. Burada alevler yolu aşmış durumda. Biz de bir taraftan tahliyeleri sürdürüyoruz. Yukarı Mazı'dan Aşağı Mazı'ya tahliyeleri sürdürüyoruz. Armutçu köyü de boşaltılıyor. Yani şuanda herkes emniyette"

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Son dakika: Bodrum’da alevler ilerliyor! Çökertme tehdit altında
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