Son dakika haberleri... Türkiye'nin güneyindeki orman yangınlarının ardından birçok ilde ormanlara girişler belirli tarihlerde yasaklandı. Çanakkale, Gaziantep, Balıkesir, İzmir ve Kocaeli'nden sonra İstanbul'da da Valilik ormanlara girişi bir ay boyunca yasakladı. Bu şehirler arasına Niğde ve Bursa da eklendi.
İSTANBUL VALİLİĞİ: 31 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEK
İstanbul Valiliği, İstanbul'da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmenin, orman çevresinde ve içinde mola vermenin, orman alanlarında piknik yapmanın yasaklandığını açıkladı.
OLAĞANÜSTÜ HAVA HALLERİ NEDENİYLE...
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarıyla bölgede mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, İstanbul'da orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, milli servetimiz olan ormanlarımızı yangına karşı korunmak amacıyla aşağıdaki kararlar alınmıştır.
-İstanbul İli Orman Yangınlarıyla Mücadele kapsamında İstanbul İli sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler, 30.07.2021 – 31.08.2021 tarihleri arasında, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca yasaklanmıştır.
YETKİLİLERDEN BAŞKASININ GİRMESİ YASAK!
-İstanbul İl sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır.
-Bu ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaktır.
-Orman Yasasının 31 ve 32. Maddesi kapsamında olan köyler/Mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyle/Mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır.
İstanbul Valiliği: 31 Ağustos'a kadar ormana giriş yasaklandı
TEDBİRLER EKSİKSİZ ALINACAK
-Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır.
-Enerji Nakil Hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (BEDAŞ, AYEDAŞ ve TEİAŞ) hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır.
-Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (Dozer, Loder, Kepçe) hazır bulunduracaklardır.
-İlçe Kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır.
TÜM ORMANLIK ALANLARDA UYGULANACAK
Gerekli hallerde ilçe kaymakamlarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır.
-Bu karar İstanbul ili sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlarda uygulanır.
-Yukarda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır.
-Bu karar hükümleri 30.07.2021 – 31.08.2021 tarihleri arasında uygulanır. Bu karar hükümleri İstanbul Valiliği tarafından yürütülür." ifadeleri yer aldı.
ÇANAKKALE VALİLİĞİ DE AÇIKLADI!
Çanakkale Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 'Orman idaresinin göstereceği lüzum üzerine mahallerinin en büyük mülkiye amirleri, kuraklık veya yangın olup da henüz söndürülmüş fakat sirayet ihtimalleri tamamen bertaraf edilmemiş olmak gibi fevkalade zamanlarda muayyen bir müddet için ormanlara girmeyi men ve oralardaki her türlü işlerin tatilini emredebilirler' hükmüne uygun olarak Çanakkale ili dahilindeki ormanlık alanlara görevliler dışında 31 Temmuz-30 Ağustos 2021 tarihleri süresince ormana görevliler haricinde girişler, Çanakkale Valiliği'nin 30/07/2021 tarih ve 1745725 sayılı emirleriyle yasaklanmıştır" denildi.
GAZİANTEP'TE ORMANLARA GİRİŞE 15 GÜN YASAK
Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ormanların giriş ve çıkışlara kapatıldığını açıkladı. Herkesi kurallara uymaya davet eden Vali Gül, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyir etmesi ve diğer sebeplerden dolayı Gaziantep genelinde ormanlara giriş çıkışlar 15.08.2021 tarihine kadar valilik tarafından yasaklanmıştır. Lütfen kurallara uyarak şehrimizi ve ülkemizi koruyalım" dedi.
BALIKESİR'DE ORMANLARA GİRİŞ 3 AY YASAKLANDI
Balıkesir Valiliği tarafından alınan karar ile yangınların önlenmesi için belirlenen mesire alanları haricinde il genelindeki tüm ormanlık alanlara giriş yasaklandı. Yarın başlayacak olan yasaklar, 31 Ekim Pazar gününe kadar sürecek.
KOCAELİ'DE ORMANLIK ALANLARA GİRMEK YASAKLANDI
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, hava sıcaklarının artması ve yangın riski nedeniyle il genelinde ormanlık alanlara girilmesinin yasaklandığını bildirdi.
Vali Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olası orman yangınlarına karşı önlem alındığını belirtti. Hava sıcaklarının artması ve yangın riski nedeniyle il genelinde ormanlık alanlara girilmesinin, ateş yakılmasının ve havai fişek atılmasının ikinci bir emre kadar yasaklandığını aktaran Yavuz, "Lütfen kurallara uyalım. Ormanlarımıza sahip çıkalım." ifadelerini kullandı.
BURSA DA EKLENDİ
Çanakkale, Gaziantep, Balıkesir ve Kocaeli'nden sonra İstanbul'da da Valilik ormanlara girişi bir ay boyunca yasakladı. Bu şehirler arasına Bursa da eklendi.
Piknik alanlarında 19.00 ile 07.00 arası mangal yasak
Buna göre Bursa merkez ve ilçelerinde 1 Ağustos - 1 Eylül arasında yerleşik köy halkı hariç ormanlara gezi amaçlı giriş çıkışlar yasaklanırken, orman içi yollarda ATV, UTV, motosiklet gibi araçlarla sportif amaçlı her türlü faaliyet ve çadırlı-çadırsız kamp yapmalarına müsaade edilmeyecek. Ayrıca Bursa merkez ve ilçelerinde yine 1 ay süreyle bütün piknik ve mesire alanlarında 19.00'dan sabah 07.00'ye kadar mangal, semaver ve ateş yakılamayacak.
Uludağ'da ormana girmek yasak
Uludağ Milli Park sahası içindeki mangal yakmaya izin verilen piknik alanlarında da 19.00 ile sabah 07.00 arası mangal yakılması yasaklandı. Ayrıca, Çobankaya-Bakacak arasında yol boyunca araç park etmek, kamp yapmak ve ormana girmek 1 ay boyunca tamamen yasaklandı.
Kurallara uymayanlara ceza
Piknik ve kampların yanı sıra, Bursa il sınırları içinde anız yakılması, kırsal alanlarda ot, çöp, tarla atığı, bağ, bahçe atıkları ve dal parçaları gibi şeylerin kontrollü yakılması da yasaklandı. Yasaklara uymayanlar hakkında da 6831 sayılı Orman Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5271 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereği işlem yapılacak.
Ayrıca Yalova'da da ormanlara girmek ve piknik yapmak 1 ay boyunca yasaklandı.
NİĞDE'DE 15 EYLÜL'E KADAR YASAK
Niğde Valiliğince, çıkabilecek orman yangınlarıyla mücadelede kapsamında turizm bölgeleri ve izinli hayvan otlatılan alanlar hariç, orman bölgelerine girişler 15 Eylül'e kadar yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu, Vali Vekili Cemil Kılınç başkanlığında toplandı.
Toplantıda, ilde çıkabilecek orman yangınlarıyla mücadelede alınan kararlara ek olarak, orman idaresince gerçekleştirilen faaliyetlerde görev alanlar, izin almak koşuluyla orman alanlarında hayvan otlatanlar, ilgili kurumların izni dahilinde faaliyette bulunanlar, orman içi ve bitişiğinde tarımsal faaliyette bulunlar hariç merkez Dündarlı beldesi, Ulukışla ilçesi Horoz, Çiftehan, Alihoca, Maden (Karagöl turizm bölgesi hariç), Kılan, Darboğaz, Yeniyıldız ve Emirler köyleri ile Çamardı ilçesi Elekgölü (Aladağlar Milli Parkı Bölgesi hariç) ve Yelatan köyleri sınırlarında bulunan ormanlık alanlara girişlerin yarından itibaren 15 Eylül'e kadar yasaklanması kararlaştırıldı.
Orman içi ve bitişiğinde görülen duman ve yangınlarla sabotaj ihtimaline karşı ormana giriş yapan yabancı ve şüpheli kişilerin tespiti halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapılması için yangına hassas bölgelerdeki muhtarlıklar ve camilerde anonslar yapılarak vatandaşların bilgilendirilmesine karar verilen toplantıda, ormanlık sahaların mıntıkasında olduğu Çamardı ve Ulukışla ilçelerinin belediye başkanlıklarınca, itfaiye araçlarının bakım ve kontrolleri yaptırılarak hizmete hazır tutulması da karara bağlandı.